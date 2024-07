Una coppia che ha accettato di mettersi in gioco a Temptation Island 2024 sta creando parecchio scalpore. Stiamo parlando di quella formata da Alex e Vittoria. Sembra che lui si sia fatto fregare dalla tentatrice.

Temptation Island, come sappiamo ormai da anni, è registrato, quindi le coppie che hanno partecipato sono tornate alla realtà da settimane. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Alex: pare che abbia lasciato la fidanzata Vittoria e sia rimasto “fregato” dalla tentatrice Nicole.

Temptation Island: Alex ha lasciato Vittoria per la tentatrice?

Nelle puntate di Temptation Island che stanno andando in onda, i fan hanno potuto assistere all’avvicinamento di Alex alla tentatrice Nicole. Il ragazzo, senza giri di parole, ha ammesso di essere attratto da lei e di non avvertire assolutamente la mancanza di Vittoria. Probabilmente, il fidanzato ha mollato la compagna al falò di confronto e ha provato a viversi la storia con la single. Quest’ultima, però, gli ha dato il benservito.

La segnalazione arrivata a Deianira Marzano recita:

“Ho sorpreso Alex di Temptation Island in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico… Non si è sbilanciato perché fino al termine di questa edizione non può dire assolutamente niente, ma da quello che ha fatto capire si sarebbe preso una bella fregatura con la tentatrice…”.