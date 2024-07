Luca Bad, uno dei fidanzati di questa edizione di Temptation Island, ha scatenato una forte polemica sui social network a causa di alcune frasi contro le donne.

Temptation Island, le frasi di Luca sulle donne scatenano una polemica: “Sono deboli, non ce la fanno”

Nella terza puntata di Temptation Island si è parlato anche della coppia formata da Gaia e Luca. La fidanzata si è avvicinata molto al single Jakub e Luca ha avuto modo di vedere alcuni video in cui lei dimostra attenzioni al tentatore. “Era proprio quello che non doveva fare, ora si accende il demone” ha dichiarato Luca, mentre Jakub consigliava a Gaia di avere il coraggio di dire le cose che non le stanno bene e mettere al primo posto la sua dignità. “Ormai tu sei il centro del villaggio per me, sei l’unica persona con cui sono me stessa al cento per cento. Stai tirando fuori tanto di me, quindi sono contenta. Se non ci fossi stato tu, non so se il mio percorso sarebbe andato allo stesso modo” ha dichiarato Gaia al tentatore. “Io scavalco, faccio come Ciro” ha reagito il suo fidanzato.

Una volta uscito dal pinnettu, Luca si è sfogato, usando parole dure contro le donne, che hanno fatto infuriare il web. “Io mi sto facendo un sacco di problemi, sto con il freno a mano tirato, ma dal primo giorno avrei dovuto puntare la più fi*a e fare il cog**one” ha dichiarato Luca, aggiungendo che lei era convinto che sarebbe stato lui a sbagliare, come ha fatto in passato diverse volte durante la loro relazione. “Ma sai con quante mi sono visto io nella mia vita? Neanche se le sogna” ha aggiunto Luca. “Fratè, sono deboli, non ce la fanno. Io me ne posso ch***are mille, ma se ne amo una, ne amo una” ha aggiunto Luca, scatenando le polemiche.

Temptation Island, la reazione di Gaia dopo i video in cui Luca parla di tradimento

Gaia ha visto un video di Luca in cui inneggiava al tradimento. “Mi fai sentire vivo, poi lo faccio e dico ca**o, l’ho fatto di nuovo. Mi dovrei sentire completato da una sola persona? Allora perché gli arabi hanno dieci mogli! Se lo dovesse fare Gaia non lo accetterei” ha dichiarato Luca. Una tentatrice gli ha chiesto quale siano i principali problemi nella sua relazione. “Che ho il cervello sul ca**o, quindi ragiono così e faccio la ca**ta” ha risposto lui.

Gaia è scoppiata in lacrime e ha dichiarato che sentir dire certe cose la fa star male. “Siamo entrati per capire se la relazione potesse funzionare. Io voglio altro e lo so, lui vuole altro. Però fa male perché sono passati tanti anni e vedere per l’ennesima volta queste cose sbattute in faccia non è bello. Io voglio altro, mi sto rendendo conto che c’è altro di bello e fa male anche quando raggiungi queste consapevolezze” ha dichiarato la ragazza, definendo il suo fidanzato un “uomo folle“.