Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, Alessia Pascarella ha sbugiardato il fidanzato Lino Giuliano. La ragazza, senza giri di parole, ha elencato tutte le bugie che il suo principe azzurro ha raccontato alla tentatrice Maika.

Temptation Island: Alessia smaschera le bugie di Lino

L’ultima puntata di Temptation Island è stata particolarmente difficile per Alessia Pascarella. La ragazza, come accade dal primo appuntamento con il programma delle tentazioni, ha visto una marea di video sul fidanzato Lino Giuliano. Questa volta, però, si è vista costretta a smascherarlo, svelando tutte le bugie che lui ha raccontato alla tentatrice Maika.

Lino racconta solo bugie: parola di Alessia

In uno dei tanti video che Alessia ha visto, Lino propone a Maika di aprire un ristorante insieme. Non solo, le promette di portarla in giro con la sua moto. La fidanzata di Temptation Island, davanti a queste dichiarazioni, ha sgranato gli occhi:

“Vuole spaccare con lei aprendo un ristorante? Ma cosa dice. Quello non tiene un Euro che deve aprire? […] Non è vero non ce l’ha la moto! Le moto sono la sua passione? Ma perché ha detto che ha una moto se non ce l’ha? Ragazze ma vi rendete conto di quante ne racconta? Io sono proprio senza parole”.

Temptation Island: Lino continua a rifiutare il falò di Alessia

Nel frattempo, Alessia ha continuato a chiedere il falò di confronto a Lino, ma lui ha rifiutato. Pascarella non ha alcuna intenzione di mollare: vuole lasciare Temptation Island senza il suo fidanzato. Molto probabilmente, nella prossima puntata verrà accontentata.