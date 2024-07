Mercoledì 24 luglio 2024 va in onda la penultima puntata di Temptation Island. Stando alle anticipazioni, si tratta di un altro appuntamento imperdibile, che mostrerà un bacio a sorpresa del tutto inatteso.

Temptation Island: anticipazioni del 24 luglio

Temptation Island 2024 sta per chiudere i battenti. Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio vanno in onda le ultime due puntate del programma delle tentazioni, che poi tornerà in onda a settembre, con una nuova edizione che promette altri ascolti stellari. Stando alle anticipazioni del penultimo appuntamento, quasi tutte le coppie rimaste in gioco arriveranno alla resa dei conti.

Temptation Island, anticipazioni 24 luglio: occhi puntati su Siria e Matteo

Nella puntata di Temptation Island del 24 luglio, gli occhi sono puntati soprattutto su Siria e Matteo. Le anticipazioni ci dicono che la ragazza si è avvicinata ancora di più al tentatore Simone. Oltre a raccontargli tutti i suoi problemi di coppia, mancanze comprese, la ragazza ha ceduto alla tentazione: il bacio è scattato, scatenando l’ira del fidanzato Matteo.

Temptation Island: caos tra le coppie

La penultima puntata di Temptation Island mostrerà anche il secondo falò di Lino e Alessia, richiesto a sorpresa dal ragazzo dopo l’addio. Spazio anche a Raul, che continua ad avvicinarsi alla tentatrice Siriana perché deluso dal comportamento della fidanzata Martina, e a Luca che ha chiesto il falò alla fidanzata Gaia, troppo vicina al singole Jakub.