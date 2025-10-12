Dopo mesi di speculazioni sulla loro possibile reunion, i Maneskin hanno dato un segnale di unità: Victoria, Thomas ed Ethan hanno assistito alla tappa romana del tour solista di Damiano David.

Il concerto di Damiano David a Roma: emozioni, ricordi e riflessioni

Damiano David ha inaugurato il suo tour solista con un’esibizione intensa, durata circa un’ora e quaranta, durante la quale ha presentato il suo primo album Funny Little Fears e alcune cover significative.

L’artista ha scelto di dividere lo spettacolo in tre atti, raccontando al pubblico la propria crescita personale e professionale. Tra i momenti più toccanti, la dedica a Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni vittima di bullismo, a cui Damiano ha cantato Le tasche piene di sassi di Jovanotti.

Senza ospiti sul palco, ma con la famiglia e i compagni di band tra il pubblico, il frontman ha alternato riflessione e leggerezza, regalando anche un piccolo tango improvvisato con la bandiera italiana. Tra standing ovation e applausi calorosi, Damiano ha concluso la serata ringraziando il pubblico e anticipando la seconda data romana, confermando che il suo percorso da solista continua, ma sempre con un occhio al legame con i compagni di sempre.

Colpo di scena al concerto di Damiano David: ‘reunion’ dei Maneskin a sorpresa

Almeno per una sera, i Maneskin si sono ritrovati insieme, seppur fuori dal palco. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno fatto una sorpresa ai fan della Capitale, comparendo tra il pubblico alla prima data romana del tour solista di Damiano David al Palazzo dello Sport. La loro presenza ha rappresentato un gesto di sostegno in un momento delicato, segnato da mesi di speculazioni su una possibile reunion.

Sebbene non si sia trattato di un’esibizione collettiva, il fatto che i tre membri della band fossero visibilmente uniti ha alimentato le speranze dei fan per un futuro ritorno della formazione originale. Fotografati e osservati sotto il palco poco prima dello show, Victoria, Thomas ed Ethan hanno ribadito come il legame tra i componenti dei Maneskin resti saldo, nonostante la pausa dal progetto comune.