Damiano David in imbarazzo in un talk show spagnolo: domande intime sulla fid...

Damiano David è stato ospite di un talk show spagnolo. Durante l’intervista però ci sono state alcune domande intime sulla fidanzata Dove Cameron con il cantante visibilmente imbarazzato. Ma ecco cosa è successo.

Damiano David ospite di un talk show spagnolo: “è di cattivo gusto dire quanto guadagno”

Ospite del talk show spagnolo “La Revuelta”, l’ex frontman dei Maneskin Damiano David ha risposto ha diverse domande personali. Il conduttore David Broncano ad esempio ha chiesto al cantante quanto guadagna. Ecco cosa ha risposta Damiano: “Dirlo sarebbe di cattivo gusto”. A questo punto però le domande del conduttore sono finite sulla sfera privata del cantante, che è apparso subito in imbarazzo. Ma ecco cosa è successo.

Damiano David in imbarazzo durante l’intervista: domande intime nel talk show spagnolo

Il conduttore David Broncano ha fatto a Damiano David delle domande molte intime che hanno visibilmente imbarazzato il cantante. Il conduttore gli ha chiesto quale fosse il numero di rapporti sessuali avuti nell’ultimo mese. Ecco cosa ha risposto Damiano che, ricordiamolo, è fidanzato con Dove Cameron: “ho una fidanzata e viviamo insieme. Sono felice.” Broncano però non si è fermato: “puoi dirci la somma totale? La scrivo qui, su questo foglio di carta.” Ecco la risposta dell’ex Maneskin: “non lo so, non ne ho idea. Forse 25 volte… non è un numero preciso.” A questo punto Damiano ha riso imbarazzato, coinvolgendo anche tutto il pubblico presente.