Damiano David sta per lanciare il suo primo brano da solista, andando così a rimuovere ogni riferimento ai Maneskin dal suo profilo Instagram.

Damiano David, leader dei Maneskin, sta per lanciare il suo primo singolo da solista, "Everywhere", il 27 settembre. Nonostante alcune preoccupazioni dei fan sulla possibile fine dei Maneskin dopo la pubblicazione del video su Instagram in cui appare da solo, le informazioni attuali suggeriscono che la band non si scioglierà. Damiano sembra essere impegnato in un progetto personale parallelo alla sua partecipazione nel gruppo, nonostante abbia eliminato il riferimento ai Maneskin dalla sua biografia su Instagram. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali dal gruppo.

Nel frattempo Damiano ha modificato la sua biografia su Instagram, eliminando il riferimento ai Maneskin. I membri del gruppo non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.