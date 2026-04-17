Ballando con le stelle, possibile rivoluzione in giuria con l’ingresso di Giuseppe Cruciani

Milly Carlucci potrebbe rivoluzionare la giuria di Ballando con le stelle : il giornalista Giuseppe Cruciani è in pole position e si apre lo scenario di uno scontro con Selvaggia Lucarelli

Negli ambienti che gravitano attorno a Ballando con le stelle si parla con sempre maggiore insistenza di possibili novità dietro al bancone della giuria. La conduttrice Milly Carlucci, nota per la massima lealtà verso le formule che hanno funzionato, avrebbe deciso di valutare un rinnovamento per dare nuova energia al programma.

Tra i nomi che circolano nelle ultime ore spicca quello di Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico conosciuto per la sua verve irriverente. L’indiscrezione, riportata da più testate, mette sul tavolo scenari diversi: dall’aggiunta di un elemento al gruppo attuale alla sostituzione di uno dei membri storici.

Perché cambiare: ascolti, confronto e scelte produttive

Le ragioni dietro un’eventuale rivoluzione non sono misteriose: ascolti in flessione e la difficile competizione del sabato sera hanno spinto i vertici della trasmissione a riflettere. Nel confronto con il diretto competitor, il programma ha perso terreno: la stagione più recente ha registrato una media di poco meno di 3 milioni di telespettatori a puntata, a fronte dei circa 3,5 milioni della stagione precedente.

Inoltre, l’ingaggio di profili noti come Barbara d’Urso non ha scatenato l’impennata di share sperata. Sullo sfondo c’è anche la decisione di abbandonare lo storico Auditorium del Foro Italico, scelta motivata dall’onere economico dell’affitto — una voce di costo che ha indotto la produzione a valutare nuovi assetti scenici.

Il profilo di Giuseppe Cruciani e le possibili formule di ingresso

Giuseppe Cruciani è noto per la conduzione di La Zanzara e per uno stile diretto e spesso provocatorio che lo ha reso figura divisiva ma capace di attirare attenzione. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, la produzione potrebbe optare per diverse soluzioni: inserire Cruciani come sesto membro della giuria, mantenendo gli altri giudici, oppure proporre un avvicendamento che comporti l’uscita di un volto storico. In entrambe le ipotesi l’obiettivo dichiarato sarebbe incrementare il livello di dibattito in studio e stimolare maggiore interesse del pubblico, puntando su un mix di competenza e polemica ben calibrata.

Una convivenza difficile: lo spettro del confronto con Selvaggia Lucarelli

Un elemento che complica ulteriormente il quadro è il rapporto tra Cruciani e la giornalista Selvaggia Lucarelli, attuale membro della giuria. I due hanno condiviso in passato una relazione personale che, secondo le cronache, si è conclusa con attriti e lunghe silenziose distanze. La possibile sovrapposizione professionale sullo stesso palco farebbe dunque emergere tensioni personali che potrebbero trasformarsi in un attrito palese durante le puntate. Restano aperte due strade narrative: la sostituzione di Lucarelli o, scenario più esplosivo, la coesistenza forzata con due fuochi contrapposti pronti a litigare a colpi di battute e recensioni critiche.

Impatto sul programma e reazioni del pubblico

Dal punto di vista degli spettatori, l’introduzione di una figura come Cruciani potrebbe generare un picco di attenzione mediatica e social. Negli anni i cambi di giuria hanno spesso alimentato conversazioni online e aumentato l’appeal del format oltre il solo pubblico degli appassionati di danza. I sostenitori del programma chiedono novità, mentre i puristi temono la perdita della precisa alchimia che ha contraddistinto lo show. La produzione sembra orientata a bilanciare questi due bisogni: conservare il cuore del programma e, allo stesso tempo, inserire elementi capaci di rinnovare il dibattito televisivo.

Conclusioni e scenari futuri

Al momento le voci restano indiscrezioni in attesa di conferme ufficiali: la scelta di inserire Giuseppe Cruciani, di mantenere l’attuale giuria o di procedere a cambiamenti definitivi è ancora materia di trattativa. Quel che è certo è che Milly Carlucci valuta attentamente ogni mossa, consapevole che un piccolo aggiustamento al bancone può avere effetti significativi sull’andamento di una stagione. Gli occhi del pubblico e dei media restano puntati sul casting: qualsiasi annuncio sostanziale promette di trasformare il dibattito attorno allo show, tra curiosità, scetticismo e aspettative.