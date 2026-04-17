Rai Com, a "Screenings" di Assisi più di 90 buyer internazionali

Assisi, 17 apr. (askanews) – “Anche quest’anno gli Screenings si sono svolti nella magnifica terra dell’Umbria. Hanno partecipato più di novanta buyer, venuti da tutte le parti del mondo (dall’Asia, dagli Stati Uniti, dal Sud America), che hanno visionato più di 4 mila titoli della nostra library, o delle produzioni della Rai, e più di 8 mila ore di prodotto.

I risultati sono sicuramente ottimi”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Rai Com, Sergio Santo, a margine di “Screenings”, evento svoltosi ad Assisi.”Noi, come Rai Com, siamo anche i distributori per conto di Rai dei canali Rai 1, Rai 2, Rai News, Rai Italia in tutto il mondo. Assolviamo in questo modo a quello che è un dovere di servizio pubblico – ha aggiunto – di mettere a disposizione degli italiani all’estero tutti i canali della Rai e per diffondere nel mondo quella che è la cultura italiana”.”Grande accoglienza della città di Assisi, a cui diamo il nostro ringraziamento, come ringraziamo naturalmente la Regione – ha concluso Santo – che ha fatto una grande collaborazione con noi”.