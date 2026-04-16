Pechino Express: in Cina coppie mixate, calligrafia e il Libro Rosso

Giovedì 16 aprile Pechino Express torna in Cina: le coppie vengono rimescolate, si corre per il Libro Rosso e non mancano imprevisti, calligrafia e una prova culinaria decisiva

La carovana di Pechino Express affronta un nuovo capitolo in Oriente: giovedì 16 aprile prende il via la sesta tappa ambientata in Cina, volta a mettere alla prova adattabilità e complicità dei concorrenti. Alla conduzione torna Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviata per la Cina Giulia Salemi, che guideranno i viaggiatori tra tradizioni locali, imprevisti e prove di gruppo.

L’episodio promette tensione e momenti divertenti, in cui strategie e intesa si misureranno in percorsi urbani e rurali, con l’obiettivo di raggiungere il simbolico Libro Rosso.

La tradizione del mix: nuove alleanze e nomi inediti

Allo start della tappa i partecipanti saranno chiamati a correre mixati, rinnovando una delle dinamiche più apprezzate del format. Questo meccanismo prevede la formazione di coppie differenti rispetto alle origini: le nuove formazioni assumeranno anche appellativi ispirati alla cultura locale, indicati come ‘animali – guida’, un richiamo simbolico alla tradizione cinese che accompagna i concorrenti lungo il percorso.

Ripartire da zero obbliga a testare immediatamente la sintonia e a gestire rapidamente ruoli e responsabilità, trasformando ogni tappa in una prova di adattamento e collaborazione.

Il percorso della sesta tappa

La fase cinese del viaggio copre complessivamente 355 chilometri, con partenza dall’antica città di Huizhou e passaggio obbligato per Meren Quifeng, sede del simbolico Libro Rosso.

La meta finale è il Tappeto Rosso fissato a Nanjing, una delle quattro antiche capitali della nazione, ricca di storia e scenari emblematici. L’itinerario alterna tratti urbani a tappe in ambienti meno conosciuti, dove gli imprevisti e la gestione delle relazioni tra compagni di viaggio diventano elementi chiave per procedere nella gara senza perdere terreno.

La pressione del chilometraggio e degli imprevisti

Correre per centinaia di chilometri in luoghi con lingue e usi differenti aumenta la difficoltà: dalle comunicazioni con la popolazione locale alle strategie di spostamento, ogni scelta può essere determinante. Il ritmo serrato impone scelte rapide sui mezzi da prendere e sulle alleanze da consolidare, mentre gli imprevisti logistici e le barriere linguistiche mettono alla prova la capacità di mantenere lucidità e spirito di squadra sotto stress.

Le coppie originarie e le dinamiche da affrontare

Prima del mix, tra le formazioni originarie ancora in gara figurano: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (‘Gli Spassusi‘), Chanel Totti e Filippo Laurino (‘I Raccomandati‘), Jo Squillo e Michelle Masullo (‘Le Dj‘), Fiona May e Patrick Stevens (‘I Veloci‘), Dani Faiv e Tony 2Milli (‘I Rapper‘) e Candelaria e Camila Solórzano (‘Le Albiceleste‘). Questi team, però, dovranno adattarsi a nuovi partner e a dinamiche di gioco che stravolgono equilibri consolidati, mettendo in luce capacità di compromesso e leadership istantanea.

Il ruolo della sintonia immediata

Formarsi in corsa significa dover trovare linguaggi comuni e distribuire compiti in pochi minuti: chi saprà ascoltare e chi invece imporrà strategie rischia di segnare il proprio destino nella gara. Le relazioni che nascono durante il mix sono spesso decisive per vincere prove sul campo e per conquistare il favore del pubblico e dei compagni.

Prove, calligrafia e la ‘gustosissima’ Prova Vantaggio

La puntata propone una serie di sfide che vanno dalla tecnica alla resistenza psicologica: tra queste spiccano le prove di calligrafia con gli ideogrammi locali, test che richiedono attenzione ai dettagli e pazienza, e una Prova Vantaggio descritta come ‘gustosissima’, che unirà elementi sensoriali e strategici. Superare tali ostacoli può garantire privilegi utili per la corsa, mentre la loro mancata riuscita può esporre i concorrenti a rischi eliminatori imminenti.

Come seguire la tappa

La sesta tappa di Pechino Express va in onda in esclusiva su Sky alle 21.15 e in streaming solo su Now, con le puntate disponibili on demand e visibili su Sky Go. La trasmissione radio ufficiale è TL 102.5. Per chi cerca aggiornamenti in diretta sono attivi i canali social ufficiali del programma e gli hashtag dedicati; inoltre il programma è supportato da partner che hanno partecipato alla produzione degli episodi in questa fase del viaggio. Chi conquisterà il biglietto per proseguire nella corsa nel ‘Paese del dragone’ lo scopriremo in diretta durante la serata.