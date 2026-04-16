Ex autista della Croce Rossa nega ogni responsabilità davanti al gip

Luca Spada ha sostenuto la sua innocenza per oltre quattro ore davanti al gip, rispondendo a domande su messaggi, dinamica e possibili cause della morte di Deanna Mambelli

Davanti al palazzo di giustizia di Forlì si è concluso un lungo confronto con il giudice per le indagini preliminari: Luca Spada ha mantenuto la propria versione e ha dichiarato più volte di essere innocente. L’interrogatorio, durato oltre quattro ore, ha visto il sospettato affrontare questioni delicate riguardanti la vicenda che ha portato al decesso di Deanna Mambelli.

I dettagli emersi all’uscita sono stati ricostruiti dai suoi avvocati, che hanno sottolineato la disponibilità del loro assistito a chiarire ogni punto.

Gli aspetti toccati durante l’audizione comprendevano scambi di messaggi, la ricostruzione della dinamica dell’accaduto e le spiegazioni sui comportamenti considerati rilevanti dagli inquirenti. Secondo i legali, Spada avrebbe risposto anche alle domande più sgradevoli, mostrando volontà di collaborazione pur ribadendo di non aver causato volontariamente la morte.

È stato inoltre ricordato il ruolo precedente di Spada come autista della croce rossa, elemento ripetuto nel corso dell’interrogatorio.

Le dichiarazioni dei difensori e il quadro emerso

I difensori, gli avvocati Marco Martines e Gloria Parigi, hanno reso noto che il loro cliente ha fornito risposte puntuali alle domande del gip. All’uscita dal tribunale di Forlì hanno affermato che Spada si è dichiarato innocente e ha insistito su quella posizione più volte.

I legali hanno precisato che l’interrogatorio ha toccato elementi tecnici e personali, dai messaggi scambiati alle dinamiche dei fatti, con l’obiettivo di spiegare perché non ci sarebbe stata una volontà di uccidere.

La strategia difensiva

La linea della difesa sembra incentrata sulla totale collaborazione con l’autorità giudiziaria e sulla ricostruzione delle circostanze. Gli avvocati hanno sottolineato che il loro assistito ha risposto anche a quesiti scomodi per chiarire ogni aspetto, fornendo possibili spiegazioni delle cause della morte che, a loro avviso, non sarebbero imputabili a un atto volontario. In questa fase processuale la strategia punta a smontare l’ipotesi di colpevolezza mostrando elementi alternativi e incoerenze nelle accuse.

Accuse e contestazioni

Spada è stato arrestato in relazione alla morte di Deanna Mambelli, episodio al centro delle indagini. Oltre a questo caso, è al centro di un’inchiesta che lo vede indagato per altri cinque episodi contestati come omicidi volontari. Le contestazioni hanno portato a interrogativi sulle dinamiche e sui messaggi scambiati, argomenti che sono stati affrontati nell’interrogatorio di garanzia per cercare di ricostruire i fatti e stabilire responsabilità.

Le questioni tecniche e comunicative

Tra i punti approfonditi ci sono stati i contenuti delle conversazioni e gli elementi probatori che possono ricondurre a una ricostruzione precisa della sequenza degli eventi. La difesa ha affrontato singoli passaggi relativi ai messaggi per spiegare intenzioni e contesto, mentre gli inquirenti valutano la coerenza delle risposte con le evidenze raccolte. Il confronto fra dichiarazioni e dati sarà determinante per l’evoluzione delle indagini.

Prospettive procedurali e reazioni

Al termine dell’interrogatorio, i difensori hanno ribadito che il loro assistito ha risposto a tutte le domande, anche a quelle più dolorose, e che ha mantenuto la propria versione dei fatti. Le prossime fasi prevedono l’analisi delle dichiarazioni rese e la verifica delle prove già acquisite: il procedimento seguirà i passaggi stabiliti dalla legge per valutare la posizione di Spada rispetto alle accuse. Nel frattempo, la vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

In un contesto così delicato la comunicazione tra parti, la verifica puntuale delle prove e il rispetto delle garanzie processuali saranno elementi chiave per la definizione del quadro giudiziario. La dichiarazione di innocenza ripetuta da Luca Spada costituisce al momento un elemento della difesa che dovrà essere valutato insieme alle evidenze raccolte dagli investigatori.