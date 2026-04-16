Flirt tra Shaila Gatta e Alvise Rigo: come ha reagito Elisabetta Canalis

Shaila Gatta ha ammesso una frequentazione con Alvise Rigo: ecco perché Elisabetta Canalis non ha mostrato stupore né gelosia

Negli ultimi giorni il nome di shaila gatta è tornato sotto i riflettori per una nuova frequentazione con l’ex rugbista e attore Alvise Rigo. Le notizie sono emerse in modo pubblicizzato dopo che alcune immagini e indiscrezioni sono finite in trasmissione, suscitando domande sullo stato reale dei rapporti tra i protagonisti. In questo articolo ricostruiamo i passaggi principali, partendo da come la vicenda è venuta alla luce fino alla reazione dell’altra parte coinvolta, la showgirl Elisabetta Canalis, mantenendo distinti i fatti dalle interpretazioni.

Per orientarsi nella vicenda è utile distinguere tra pettegolezzo e dati accertati: ci sono fotografie, interventi in tv e dichiarazioni di stampa che compongono il mosaico. La puntata de La Volta Buona è stata il palcoscenico dove la situazione è apparsa in pubblico, mentre il settimanale Oggi ha contribuito a chiarire tempistiche e nuanced della rottura tra Rigo e Canalis.

Di seguito analizziamo le fasi principali e le possibili implicazioni.

Come è emersa la notizia

La notizia della frequentazione è stata resa pubblica dopo che alcune immagini dei protagonisti sono state mostrate durante una trasmissione televisiva: in quel contesto Shaila Gatta si è trovata a commentare delle foto che la ritraevano insieme a Alvise Rigo.

La situazione ha preso una piega mediatica perché il caso è stato trattato dal direttore di un settimanale e ripreso da più testate: il risultato è stato un mix di foto, commenti in studio e reazioni social. È importante sottolineare che, oltre alle immagini, la ricostruzione temporale pubblicata indica che la frequentazione tra Gatta e Rigo è iniziata quando il rapporto tra quest’ultimo e la Canalis era già in fase di dissoluzione.

La puntata del 25 marzo e il ruolo dei media

Durante la puntata del 25 marzo de La Volta Buona, la vicenda è stata portata all’attenzione del pubblico: la presenza in studio della ex gieffina ha favorito l’emergere delle foto e delle dichiarazioni. Il meccanismo è stato tipico del gossip contemporaneo, dove un’immagine diventa punto di partenza per ricostruzioni e approfondimenti. I media hanno sottolineato come la pubblicazione delle immagini abbia sorpreso la diretta interessata, che ha poi confermato la frequentazione, delineandola però come qualcosa di recente e non necessariamente definitivo.

La reazione di Elisabetta Canalis

Secondo quanto riportato sulle riviste e dai cronisti, la risposta di Elisabetta Canalis alla notizia è stata sorprendentemente pacata: la showgirl non avrebbe manifestato gelosia né turbamento e, anzi, avrebbe reagito con distacco. I giornalisti che hanno seguito la vicenda hanno ricordato come i rapporti social tra Canalis e Rigo si fossero già raffreddati: la decisione di smettere di seguire l’altro sui profili digitali è stata interpretata come un precursore della separazione effettiva. In questo quadro, la nuova frequentazione di Rigo non ha colto la Canalis impreparata.

Amico speciale o relazione seria?

Un elemento ricorrente nelle ricostruzioni è la definizione che la Canalis avrebbe dato a Rigo: più un amico speciale che un partner indicato per costruire un futuro insieme. Questo dettaglio aiuta a spiegare la mancanza di reazioni drammatiche alla notizia del flirt con Gatta. I cronisti sottolineano inoltre come la relazione tra Canalis e Rigo, pur avendo vissuto momenti pubblici e spostamenti tra Italia e Stati Uniti, non fosse mai stata ufficializzata in termini tradizionali, lasciando spazio a interpretazioni diverse sul reale grado di coinvolgimento emotivo.

Cosa resta da chiarire e possibili sviluppi

Al momento le certezze si riducono alle immagini pubblicate e alle conferme in trasmissione; tutto il resto rimane nel campo delle ipotesi: non è dato sapere se la frequentazione tra Shaila Gatta e Alvise Rigo potrà trasformarsi in una storia duratura o resterà un capitolo passeggero. I protagonisti non hanno rilasciato comunicati ufficiali di coppia, quindi il pubblico e i media continueranno a interpretare segnali pubblici come uscite, like sui social o ulteriori paparazzate. In assenza di conferme formali, ogni nuova immagine sarà valutata alla luce delle informazioni già circolate.

Osservazioni finali

Questa vicenda è esemplare della circolazione del gossip oggi: fotografie, interazioni social e interventi in tv costruiscono una narrativa che spesso procede più veloce dei chiarimenti ufficiali. Per chi segue i profili dei protagonisti, la ricostruzione suggerisce che la storia tra Rigo e Canalis sia terminata prima dell’inizio della frequentazione con Gatta, motivo per cui la reazione della Canalis è apparsa composta. Rimane comunque aperta la domanda se la liaison tra Gatta e Rigo si consoliderà o sarà un episodio nel susseguirsi di relazioni pubbliche.