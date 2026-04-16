Nuovo round di colloqui tra Usa e Iran: petrolio, Hormuz e nucleare in primo piano

Nuovo round di colloqui tra Usa e Iran: petrolio, Hormuz e nucleare in primo ...

Nuovo round di colloqui tra Usa e Iran: petrolio, Hormuz e nucleare in primo ...

Si profila un possibile nuovo ciclo di colloqui tra Stati Uniti e Iran con l’obiettivo di prolungare o rendere stabile la tregua in scadenza il 21 aprile. Sul tavolo restano questioni sensibili: il controllo delle rotte marittime nel Golfo, la gestione del petrolio e le modalità di arricchimento dell’uranio. La situazione è alimentata da dichiarazioni pubbliche e mosse militari che mantengono alta la tensione regionale.

Da un lato, Washington afferma ottimismo su possibili progressi diplomatici; dall’altro Teheran mantiene posizioni ferme su prerogative considerate non negoziabili o comunque “negoziabili” solo entro limiti precisi. Nel frattempo la presenza navale e lo scambio di minacce continuano a essere fattori determinanti per l’esito dei negoziati.

Lo Stretto di Hormuz: punti di attrito e minacce

Lo Stretto di Hormuz rimane il fulcro delle tensioni. Gli Stati Uniti mantengono un blocco navale che, secondo Teheran, mette a rischio il fragile cessate il fuoco entrato in vigore l’8 aprile. I vertici iraniani hanno risposto con toni duri: esponenti come Mohsen Rezaei e il generale Ali Abdollahi hanno rilanciato la possibilità di ritorsioni, inclusi blocchi del traffico mercantile e attacchi a navi che sorveglino la via di navigazione.

Queste minacce rappresentano un potenziale preludio alla rottura degli accordi in vigore, aumentando la probabilità di nuove escalation militari.

Rischi per il commercio marittimo

Il rischio concreto evocato da Teheran è quello di interrompere esportazioni e importazioni nel Golfo Persico, nel Golfo di Oman e nel Mar Rosso qualora perseverassero le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha ricordato che, secondo Teheran, la sicurezza dello Stretto è stata garantita dall’Iran per decenni e che l’intervento di potenze esterne potrebbe solo complicare ulteriormente la situazione. La prospettiva di una coalizione europea per la protezione delle rotte marittime è un elemento divisivo che potrebbe fungere anche da terreno comune temporaneo tra le parti.

Il nodo nucleare: diritti, limiti e richieste

Il secondo grande tema del confronto è l’arricchimento dell’uranio. Gli Stati Uniti chiedono lo smantellamento di impianti e la rimozione delle scorte arricchite al 60%, mentre Teheran difende il diritto all’energia nucleare civile, definendolo indiscutibile. Tuttavia l’Iran ha lasciato aperta la porta a negoziati sul livello e sul tipo di arricchimento, condizione che resta centrale per trovare compromessi praticabili nei colloqui.

Margini di trattativa

Secondo fonti diplomatiche, la questione dell’arricchimento potrebbe essere trattata con soluzioni tecniche e verificabili che contemperino le esigenze iraniane e le garanzie richieste dalla comunità internazionale. La negoziabilità del livello di arricchimento potrebbe diventare il terreno su cui costruire un accordo più duraturo, purché le parti evitino posture pubbliche che rendano più difficile il compromesso.

Diplomazia, minacce e rafforzamento militare

Mentre si discute di un potenziale secondo round di colloqui probabilmente a Islamabad, emerge un duplice fronte: diplomazia in corso e rafforzamento delle forze americane nella regione. Fonti americane riportano l’invio di circa 10.000 militari e diverse navi da guerra a complemento delle forze già operative, valutate attorno a 50.000. Tra le unità citate figurano la portaerei USS George H.W. Bush con circa 6.000 uomini e il Boxer Amphibious Ready Group con circa 4.200 militari e l’11ª Marine Expeditionary Unit, affiancate da altre portaerei già presenti come la USS Abraham Lincoln e la USS Gerald R. Ford. Questo dispiegamento amplia le opzioni di Washington in caso di fallimento negoziale.

La Casa Bianca ha inoltre confermato che il Pakistan resta il mediatore principale dei colloqui e che al momento si svolgono «discussioni» senza che nulla sia ufficiale. Secondo alcuni media e fonti regionali, esiste la volontà di estendere la tregua per altre due settimane come misura tampone mentre si tenta di risolvere i nodi più spinosi con colloqui tecnici mirati.

Scenari possibili e conseguenze

Le opzioni sul tavolo vanno dall’estensione temporanea della tregua a un accordo più strutturato che contempli misure di verifica sull’arricchimento dell’uranio e garanzie internazionali sulla sicurezza marittima. Tuttavia, la combinazione di retorica pubblica, minacce militari e interessi energetici rende il percorso complesso. Un’intesa richiederà compromessi, fiducia reciproca minima e un quadro di monitoraggio credibile per evitare che le tensioni sfocino in nuovi conflitti.

In questo contesto, il cronoprogramma resta serrato: la scadenza del cessate il fuoco impone decisioni rapide o soluzioni intermedie, mentre il mondo osserva con attenzione l’evoluzione dei negoziati e l’eventuale impatto sui mercati energetici e sulle rotte commerciali globali.