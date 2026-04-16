Caos nella puntata del 15 aprile di “Affari Tuoi“. Il conduttore Stefano De Martino è andato in confusione, ecco che cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 15 aprile 2026?

Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera, mercoledì 15 aprile 2025, di “Affari Tuoi”.

Protagonista Michele, meccanico disoccupato, assieme alla sua ragazza Diana, dal Molise. Il concorrente ha giocato con il pacco numero 10. Dopo l’apertura dei primi tre pacchi, il Dottore ha offerto 30mila euro, rifiutati da Michele. La coppia è poi riuscita ad assicurarsi il Jackpot di 6 mila euro, ma poco dopo è uscito il pacco con i 200mila euro.

Il Dottore ha chiesto a Michele se voleva il cambio, ma il concorrente ha tenuto il pacco numero 10. Il Dottore ha poi cominciato con le offerte, arrivando sino a 50mila, poi a 75mila. Michele, però era convinto di avere o il pacco con i 300mila o quello con i 100mila e quindi ha rifiutato tutte le offerte.

Alla fine, purtroppo, il suo pacco conteneva solo 100 euro.

Affari Tuoi, Stefano De Martino in confusione: cosa è successo nella puntata del 15 aprile 2026?

La partita ad “Affari Tuoi” non si è conclusa come Michele sperava, avendo vinto in tutto 6.100 euro. Durante la gare, inoltre, il concorrente si è reso protagonista di una gaffe che ha mandato in confusione Stefano De Martino. In pratica Michele, nello scegliere il pacco, invece di dire “apriamolo” ha detto “lo accendiamo” che, come saprete, è una classica espressione del noto game di Gerry Scotti “Chi vuol essere milionario?“. De Martino si è limitato a ripetere la frase senza aggiungere altro.