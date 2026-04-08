Le parole pronunciate in televisione, soprattutto da un volto noto come Gerry Scotti, possono avere un forte impatto quando toccano temi sensibili. Dopo alcune affermazioni che hanno suscitato polemiche e critiche, il conduttore è intervenuto pubblicamente per chiarire la propria posizione e chiedere scusa, riconoscendo l’uso improprio delle parole. Un episodio che ha riacceso il dibattito sull’importanza di trattare con attenzione e consapevolezza argomenti legati all’inclusione e alla scuola.

Gerry Scotti e la gaffe sugli insegnanti di sostegno

La televisione, si sa, amplifica ogni parola e può trasformarla in un caso mediatico. È quanto accaduto a Gerry Scotti, finito al centro delle critiche dopo una battuta sugli insegnanti di sostegno pronunciata durante una puntata de La Ruota della Fortuna. Tutto è partito da uno scambio con una concorrente, docente di materie umanistiche temporaneamente impegnata nel sostegno, a cui il conduttore aveva replicato: “Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento”.

Un’affermazione percepita da molti come riduttiva e offensiva nei confronti di una figura professionale fondamentale per l’inclusione scolastica.

La reazione non si è fatta attendere: associazioni, famiglie e professionisti hanno criticato duramente quelle parole, sottolineando come il sostegno non sia un ripiego ma una scelta consapevole e altamente qualificata. In particolare, è emersa l’importanza del percorso formativo richiesto, come il TFA e la specializzazione in pedagogia speciale. La vicenda ha riportato l’attenzione su una problematica più ampia: la scarsa considerazione sociale di un ruolo cruciale, spesso frainteso.

Gerry Scotti si scusa con insegnanti di sostegno e famiglie: “Ho sbagliato, vi chiedo scusa”

Consapevole della portata delle sue parole, Scotti ha scelto di intervenire pubblicamente durante la puntata del 7 aprile, sorprendendo anche il pubblico e la collega in studio. Con tono serio e lontano dalla consueta leggerezza, ha ammesso l’errore: “Alcuni giorni fa ho maldestramente utilizzato male una parola, ho sbagliato. Probabilmente ho creato offesa… Vi chiedo scusa per la mia leggerezza e per la mia ignoranza”. Il presentatore ha spiegato che la sua intenzione era evidenziare le difficoltà e la precarietà dei giovani insegnanti, senza voler sminuire il valore del sostegno.

Nel suo intervento ha poi aggiunto: “Ignoravo, usando quella parola, di creare un problema così grosso. I vostri figli meritano un’attenzione più grande”. Un messaggio che ribadisce l’importanza di scegliere con cura chi svolge un compito così delicato.