Pesantissime sono state le accuse da parte di Fabrizio Corona nell’ultimo episodio di “Falsissimo” nei confronti di alcuni protagonisti di Mediaset, tra cui il noto conduttore Gerry Scotti il quale ha deciso di replicare così alle accuse da parte dell’ex re dei paparazzi.

Gerry Scotti, le accuse di Fabrizio Corona: “Le Letterine se le è passate tutte”

Fabrizio Corona senza freni, dopo le accuse ad Alfonso Signorini e al presunto sistema Signorini, l’ex re dei paparazzi, nell’ultimo episodio di “Falsissimo“, se l’è “presa” con Mediaset, parlando di un presunto sistema Mediaset. Tanti i personaggi nominati da Corona, tra cui anche il noto conduttore Gerry Scotti che, secondo l’ex re dei paparazzi, ai tempi di “Passaparola” avrebbe avuto relazioni intime con le Letterine: “le Letterine se le è passate tutte.” Accuse pesanti le sue che hanno spinto a una replica il conduttore, che ha concesso una intervista al Corriere delle Sera dove, senza nominare direttamente Corona, si è detto molto amareggiato per quanto affermato. Ecco le sue parole.

Gerry Scotti replica alle accuse di Fabrizio Corona: la verità sulle Letterine

In una intervista per il Corriere della Sera, il conduttore Gerry Scotti, che sta vivendo un periodo super fortunato alla conduzione de “La Ruota della Fortuna“, ha così replicato alle accuse da parte di Corona, il quale ha, come visto poc’anzi, accusato Scotti di aver avuto rapporti intimi con le Letterine ai tempi di “Passaparola“: “sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false.” Il conduttore ha così proseguito: “ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro molto più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per questioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile.” Gerry Scotti è entrato poi nel merito dell’accusa da parte di Corona, ovvero di aver avuto rapporti intimi con le Letterine di “Passaparola“: “mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘Letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze.“ Il conduttore ha infatti detto che nessuno, in questo tritacarne mediatico, ha pensato alle ragazza che non sono “pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi, come allora, come nel futuro. Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine di ‘Letterina’, come fosse uno stigma, non se lo meritano. Oggi hanno loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità.”