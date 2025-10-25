Da mesi è “duello” nell’access prime time tra “La Ruota della Fortuna” e “Affari Tuoi“, ovvero tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, a caccia di record di ascolti. Ma ecco che il conduttore pavese ha parlato proprio del collega: le parole inaspettate.

Gerry Scotti Vs Stefano De Martino, il “duello” nell’access prime time

“La Ruota della Fortuna” nell’access prime time sta ottenendo un successo davvero super, tanto che “Striscia La Notizia” non tornerà in quella fascia di orario, sarebbe davvero controproducente per Mediaset privarsi del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Da mesi è quindi sfida di ascolti tra La Ruota e “Affari Tuoi”, con Stefano De Martino. Gerry ha rilasciato una bellissima intervista ad Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni e, sul successo dello storico programma di Mike ha detto: “il 27% di share de La Ruota della Fortuna è roba di altri tempi. Vi assicuro che non l’ho mai dato per scontato. Pensavo che la mia avventura con la Ruota finisse con le 40 puntate speciali di omaggio a Mike, invece Mike mi ha dato una mano da lassù, e ora chissà quanto andremo avanti.” Gerry poi ha anche parlato del collega De Martino.

“Non accadeva da 30 anni”. Gerry Scotti e le parole inaspettate su Stefano De Martino

Nel corso dell’intervista ad Aldo Vitali per Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha parlato anche di Stefano De Martino. In più occasioni il conduttore pavese aveva lanciato frecciatine ad “Affari Tuoi” e al conduttore napoletano, ora invece pare proprio tendere la mano a De Martino. Ecco le sue parole: “porto fuori il cane all’ora in cui va in onda il programma e vedo cosa guardano le persone nei piani terreni: uno segue De Martino, l’altro me e penso ‘vai, siamo 1 a 1’. Mi rendo conto che la partita è bella. Sbirciando da fuori vedo che seguono un pò l’uno un pò l’altro. E per questo voglio rendere onore a Stefano De Martino, il mio avversario giovanissimo: perché mettiamo insieme le componenti sociali e regionali, di età, facciamo qualcosa che non accadeva da trent’anni perché mettiamo assieme le persone. Sommando i miei ascoltatori e i suoi abbiamo più di 11 milioni di italiani che tutte le sere scelgono questa tv leggera, nazionalpopolare, fatta per la famiglia. E’ la nuova Tv fatta per gli italiani. Spero che duri: è la nuova prima serata.”