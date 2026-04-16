La rottura fra Cristiano Malgioglio e Amanda Lear spiegata

Malgioglio racconta la sua versione dopo le definizioni di Amanda Lear e difende il significato della canzone che ha scritto

La recente controversia mediatica tra Cristiano Malgioglio e Amanda Lear ha riportato l’attenzione su un legame professionale e personale che dura da decenni. Ad aprile 2026 la dichiarazione rilasciata da Lear durante l’intervista a Belve ha scatenato una reazione pubblica dell’autore siciliano, che si è detto ferito e sorpreso da aggettivi come “invadente” e “strano”.

In questo articolo ricostruiamo gli elementi chiave della vicenda, il nodo centrale legato a una canzone del 1980 e le possibili conseguenze per l’immagine di entrambi.

Le parole a Belve e la risposta pubblica

Nell’intervista a Belve Amanda Lear ha evocato il brano “Ho fatto l’amore con me”, scritto da Malgioglio per l’album Diamonds for Breakfast del 1980, spiegando di non avere compreso all’epoca il doppio senso del testo.

Lear ha raccontato il pezzo con toni che lo hanno descritto come «un po’ invadente»; parole che, secondo ricostruzioni giornalistiche, hanno ferito il paroliere. La reazione di Malgioglio è arrivata soprattutto attraverso apparizioni televisive e confidenze a persone vicine: una combinazione di sorpresa e disappunto per quella che ha definito una «sdrammatizzazione pubblica di un rapporto privato».

Il centro della contestazione: il significato del brano

Al centro del contendere c’è l’interpretazione del testo. Malgioglio ha chiarito che “Ho fatto l’amore con me”, scritto con Giuni Russo, racconta la storia di una donna abbandonata e della sua solitudine, non un inno all’autoerotismo. Questa discrepanza tra le due versioni ha riacceso una querelle già presente nei ricordi comuni e nelle aneddotiche legate alla carriera di Amanda Lear, costellata di riferimenti a personaggi come Dalí o David Bowie. La discussione sul significato della canzone è diventata così un pretesto per riaffermare visioni diverse sulla stessa esperienza artistica.

Retroscena e vecchie tensioni

I giornali ricordano che le relazioni tra i due non sono sempre state lisce: già nel 2018 era circolata l’ipotesi di un rapporto in crisi, con racconti di frasi dure e risentimenti emersi in cene private. Inoltre, la stessa Lear avrebbe in passato negato a Malgioglio l’ingresso negli studi del suo programma Cocktail d’Amore su Rai Due tra il gennaio del 2002 e il giugno del 2003, un episodio che è stato richiamato come esempio di antiche divergenze. Questi precedenti offrono uno sfondo utile per capire perché una frase in tv possa aver avuto effetti così amplificati.

La dinamica mediatica: tra gossip e racconto pubblico

La vicenda illustra come il racconto mediatico possa trasformare una dissonanza personale in un caso di pubblico interesse. Le testate hanno rilanciato dichiarazioni e smentite, e programmi come Verissimo hanno ospitato repliche misurate di Malgioglio, che ha alternato ironia e stoccate contenute. Questo tipo di esposizione crea due effetti: da un lato mette sotto i riflettori la memoria condivisa del pubblico, dall’altro obbliga i protagonisti a gestire l’immagine pubblica mentre, contemporaneamente, tentano di salvare un rapporto personale storico.

Possibili sviluppi e scenari futuri

Nonostante la freddezza manifestata in alcuni passaggi, Malgioglio ha più volte ribadito di voler bene ad Amanda Lear e perfino ipotizzato una futura collaborazione televisiva, sottolineando che insieme potrebbero avere successo. Questo lascia aperta la porta a una riconciliazione mediatica: una doppia intervista o un momento condiviso in tv potrebbero trasformare la polemica in un racconto di riappacificazione, sfruttando il naturale interesse del pubblico verso le storie di lunga durata. Contestualmente, resta possibile che le tensioni rimangano latenti e riemergano in momenti successivi.

In definitiva, quello tra Cristiano Malgioglio e Amanda Lear è un episodio che va letto su più livelli: c’è la disputa sul significato artistico di una canzone storica, ci sono vecchie ruggini personali e c’è infine la dimensione pubblica che trasforma il privato in spettacolo. Che la vicenda sfoci in un chiarimento o in un allontanamento definitivo, il caso testimonia l’attenzione che il pubblico continua a riservare alle relazioni tra icone del panorama musicale e televisivo italiano.