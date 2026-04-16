Guerra Iran, l’annuncio di Trump su Israele e Libano: “Hanno preso una decisione”

La situazione in Medio Oriente resta estremamente instabile, con una fitta rete di negoziati diplomatici tra Stati Uniti, Iran, Israele e Libano per tentare di contenere l’escalation. Tra cessate il fuoco, mediazioni internazionali e tensioni militari ancora attive sul campo, gli equilibri regionali appaiono fragili e soggetti a continui cambiamenti. Tuttavia, è arrivato un annuncio improvviso del presidente Donald Trump: ecco cosa ha dichiarato.

Diplomazia internazionale e mediazioni tra Medio Oriente e Stati Uniti

Una complessa rete diplomatica sta coinvolgendo Stati Uniti, Iran, Israele, Libano e mediatori regionali nel tentativo di contenere l’escalation e consolidare cessate il fuoco temporanei. Mediatori pakistani, tra cui il capo dell’esercito Syed Asim Munir, sono arrivati a Teheran per rafforzare la tregua tra Iran e Stati Uniti, destinata a scadere la prossima settimana.

Secondo il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei, i contatti tra le parti proseguono attraverso il Pakistan, ma non è stato ancora definito un nuovo ciclo di negoziati.

Nel frattempo, Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha espresso un atteggiamento positivo affermando: “Siamo fiduciosi sulle prospettive di un accordo“. L’attivismo diplomatico di Islamabad si inserisce in un contesto teso, aggravato dalla minaccia iraniana di sospendere gli scambi commerciali regionali in risposta al blocco navale dei propri porti.

Parallelamente, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha avvertito che gli attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane potrebbero riprendere, invitando Teheran a “scegliere con saggezza” e confermando la prosecuzione del blocco navale.

Sul piano operativo la situazione resta instabile. Il ministro della Salute libanese riporta oltre 2.100 vittime dal 2 marzo e circa un milione di sfollati, mentre Israele sostiene che le operazioni siano mirate a indebolire Hezbollah e garantire la sicurezza nazionale. Continuano inoltre gli attacchi israeliani nel sud del Libano, inclusa la distruzione del ponte Qasmiyeh sul fiume Litani e raid sulla città di Al-Shahabiya. Nel frattempo, il presidente statunitense ha ribadito la pressione diplomatica e militare sulla regione, affermando anche l’invio di ulteriori 10.000 soldati nell’area. Il Segretario alla Difesa Hegseth ha ribadito che le operazioni contro siti energetici iraniani potranno riprendere in assenza di accordi.

Guerra Iran, l’annuncio di Trump su Israele e Libano: “Hanno preso una decisione”

Sul fronte israelo-libanese, Donald Trump ha annunciato sul suo social: “Ho appena avuto eccellenti conversazioni con il molto rispettato presidente Joseph Aoun, del Libano, e con il primo ministro Benjamin Netanyahu, di Israele. Questi due leader hanno concordato che, per raggiungere la pace tra i loro Paesi, avvieranno formalmente un cessate il fuoco di 10 giorni alle 17:00 di oggi (ora della costa Est degli Stati Uniti, 23 in Italia)“. In un altro messaggio ha aggiunto: “Stiamo cercando di creare un po’ di respiro tra Israele e Libano. È passato molto tempo dall’ultima volta che i due leader si sono parlati, circa 34 anni. Accadrà domani. Ottimo!“.

Nonostante ciò, Beirut ha frenato le aspettative: una fonte ufficiale citata dall’Agence France-Presse avrebbe dichiarato: “Non siamo a conoscenza di alcun contatto programmato con la parte israeliana e non ne siamo stati informati attraverso i canali ufficiali“. Anche le tensioni politiche interne in Libano e le pressioni di alcuni leader hanno contribuito a raffreddare l’ipotesi di un incontro diretto.

Sul fronte politico israeliano, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Mentre continuiamo a colpire Hezbollah, stiamo conducendo negoziati con il Libano, negoziati non si svolgevano da 40 anni e passa e si stanno svolgendo ora perché siamo forti e sono i Paesi che si rivolgono a noi, non solo il Libano“. Ha inoltre aggiunto: “Nei negoziati con il Libano abbiamo due obiettivi principali: lo smantellamento di Hezbollah e una pace duratura. Pace attraverso la forza“. Secondo fonti israeliane e libanesi, contatti indiretti e colloqui mediati dagli Stati Uniti si sono intensificati a Washington con la partecipazione di Marco Rubio e JD Vance, mentre Trump ha annunciato l’intenzione di invitare i leader a colloqui alla Casa Bianca. Tuttavia, il presidente libanese Joseph Aoun ha respinto una richiesta di contatto diretto con Netanyahu.

Anche il fronte iraniano resta centrale: mediatori pakistani continuano a discutere a Teheran possibili compromessi, mentre secondo fonti Reuters l’Iran avrebbe proposto la libera circolazione delle navi nel lato omanita dello Stretto di Hormuz. Resta l’incertezza su un nuovo round negoziale, mentre gli Stati Uniti non confermano estensioni della tregua. Infine, il portavoce del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha sottolineato che la stabilizzazione del Libano è una priorità per Teheran, in linea con gli accordi con Washington.