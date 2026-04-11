La guerra tra Usa e Iran sta vivendo la tregua di 14 giorni che è stata annunciata dal presidente Trump con l’obiettivo di incontrare i vertici iraniani al fine di aprire i negoziati per dare la svolta definitiva al conflitto che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Sul tavolo però ci sono dei punti inderogabili.

Usa-Iran, la tregua della discordia

La tregua attivata dalle due potenze impiegate nel conflitto al momento è stata rispettata dalle parti in campo che difatti nella giornata di ieri hanno iniziato i loro incontri con l’obiettivo di trovare la pace.

Tuttavia questo segnale non è stato recepito da Israele che ha difatti bombardato Beirut, ampliando il conflitto anche al Libano e mandando un segnale forte al mondo, confermando le mire espansionistiche di Netanyahu.

Mettere il Libano al centro del conflitto permette di togliere l’attenzione ai negoziati tra Usa-Iran rompendo la tregua dichiarata, a dimostrazione che lo stato Israeliano ha regole proprie e sta combattendo un conflitto “suo.”

I 5 nodi più importanti dell’accordo

Il primo punto da risolvere è relativo allo Stretto di Hormuz, questo infatti deve essere riaperto per garantire il passaggio delle navi, l’idea è di garantire un tetto da pagare, circa 2 milioni di dollari, per ogni nave che attraversa lo Stretto.

Secondo punto è la revoca delle sanzioni energetiche imposte dagli Stati Uniti. Il terzo è la fine definitiva delle ostilità tra Usa e Iran quindi non la tregua imposta sinora ma un definitvo cessate il fuoco.

Quarto punto lo sblocco dei fondi dell’Iran. Quinto e ultimo punto è legato al nucleare a cui l’Iran non vuole proprio separarsi, contrariamente a quanto auspicherebbe Donald Trump.

I punti sul tavolo sono parecchi e tutti decisamente importanti, bisognerà vedere cosa uscirà fuori da questi incontri ad Islamabad. La speranza è che davvero si possa dire basta al conflitto.