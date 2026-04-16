Tre grazie presidenziali: dal caso dell'88enne Russo al risarcimento di Porcelli

Il Capo dello Stato ha concesso tre decreti di grazia a persone condannate per reati diversi; le decisioni tengono conto di età, salute, comportamenti riparatori e pareri dell'autorità giudiziaria

Il presidente della Repubblica ha firmato tre decreti di grazia che riguardano tre condannati distinti per fatti diversi. Questi provvedimenti sono il frutto dell’istruttoria svolta dal Ministero della Giustizia e tengono conto di elementi personali, processuali e di condotta successiva alla condanna. La notizia è stata segnalata ufficialmente dal Quirinale e ha riacceso il dibattito su criteri e limiti della grazia presidenziale nel nostro ordinamento.

I protagonisti delle tre decisioni sono Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman, persone con vicende giudiziarie e biografie molto diverse. In ciascun caso il Capo dello Stato ha motivato l’intervento facendo riferimento non solo alle sentenze irrevocabili ma anche a elementi successivi alla condanna, come condizioni di salute, atti di riparazione economica e comportamenti tenuti durante la detenzione e le misure alternative.

I tre provvedimenti e i profili personali

Per Antonio Russo, nato nel 1938 e condannato in via definitiva a 12 anni per omicidio volontario relativo a fatti del 2018, è stata concessa una grazia parziale che ha estinto due anni e sei mesi della pena residua. Il provvedimento tiene conto dell’età avanzata, delle condizioni di salute e del particolare contesto familiare in cui si è consumato l’evento delittuoso.

Nel valutare il caso il Quirinale ha richiamato il parere favorevole del Ministro della Giustizia e ha considerato la disponibilità della famiglia ad accogliere Russo in detenzione domiciliare.

Interventi a sostegno del caso Russo

Sul caso di Russo erano intervenuti anche soggetti esterni alla magistratura, fra cui l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e Fabio Falbo, che hanno descritto la vicenda come una situazione di grave sofferenza personale, denunciando l’età e le precarie condizioni fisiche dell’interessato. Questi appelli pubblici sono stati parte della documentazione valutata nel corso dell’istruttoria, ma il Quirinale ha ufficializzato la decisione solo al termine di un esame che ha considerato tutti gli elementi di rilevanza ai fini della concessione.

Il caso di Giuseppe Porcelli: risarcimento e nuova vita all’estero

Giuseppe Porcelli, nato nel 1975 e residente in Australia, era stato condannato a tre anni per il reato di bancarotta. Per lui il Capo dello Stato ha concesso la grazia che ha estinto l’intera pena detentiva, motivando la scelta con il parere favorevole formulato dal Procuratore Generale, con il repentino mutamento di vita dell’interessato e con la condotta riparatoria attuata. In particolare, Porcelli ha messo a disposizione la somma per la quale era stato condannato, con l’obiettivo di risarcire i creditori coinvolti nel fallimento.

Elementi che hanno inciso sulla decisione

Nel valutare la richiesta di grazia per Porcelli si è tenuto conto sia della scelta di trasferirsi stabilmente all’estero con la famiglia, intraprendendo un’attività imprenditoriale, sia dell’effettiva disponibilità di somme per il risarcimento dei danneggiati. Il Quirinale ha inoltre considerato il quadro probatorio e i pareri favorevoli forniti dalle autorità giudiziarie competenti, che hanno sottolineato la natura riparatoria dell’azione del condannato.

Aly Soliman: condotta in carcere e misura alternativa

Il terzo decreto riguarda Aly Soliman, sindacalista nato nel 1960, condannato a sei anni per il reato di estorsione. La grazia è stata concessa per la parte residua della pena, pari a due anni e cinque mesi, in considerazione del comportamento tenuto dall’interessato durante la detenzione e nel successivo svolgimento della misura dell’affidamento in prova. Il Capo dello Stato ha rilevato l’importanza della progressiva espiazione di una parte significativa della pena e il percorso di riabilitazione intrapreso.

Criteri, prassi e reazioni pubbliche

Nel motivare le tre decisioni il Quirinale ha fatto riferimento a elementi ricorrenti: il parere favorevole delle autorità competenti, le condizioni personali degli interessati e le azioni riparatorie o di rieducazione poste in essere. La concessione di queste grazia si inserisce in un contesto pubblico che di recente ha visto altre polemiche su provvedimenti analoghi, richiamando la necessità di bilanciare misericordia e esigenze di giustizia sociale. Le valutazioni rimangono comunque ancorate agli strumenti previsti dalla Costituzione e alla prassi amministrativa consolidata.

Osservazioni finali

Questi tre decreti illustrano come la grazia presidenziale agisca su casi molto differenti tra loro, facendo emergere la pluralità di fattori che possono concorrere alla decisione: dall’età e alla salute alla riparazione economica e al percorso rieducativo. Pur mantenendo ferme le condanne pronunciate, il Capo dello Stato ha scelto di intervenire quando sono emerse circostanze che il diritto e la pratica istituzionale ritengono rilevanti.