Non è mai troppo presto per cominciare a pensare alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci amatissimo dal pubblico Rai. Nelle ultime ore è spuntato un clamoroso nome come nuovo giurato.

Ballando con le Stelle: rivoluzione in vista?

E’ uno dei programmi più seguito del sabato sera, il successo di “Ballando con le Stelle” è da anni sotto gli occhi di tutti.

E’ già tempo di cominciare a pensare alla prossima edizione del dance show, con Milly Carlucci pronta ancora una volta a condurre il programma. Oltre al format, ai concorrenti e alla conduttrice, un ruolo fondamentale all’interno del programma ce l’hanno i giudici, essenziali non solo per la gara in sé ma anche per commenti e opinioni.

Attualmente al tavolo dei giudici abbiamo Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Ma, se dovesse esserci qualche cambiamento? Un nuovo giurato?

Ballando con le Stelle, arriva un nuovo giurato? La clamorosa indiscrezione

Si comincia a pensare a come sarà la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“. Oggi, Davide Maggio, ha lanciato una clamorosa indiscrezione che, come ha detto lui stesso, va presa con le pinze, sul nome di un possibile nuovo giudice: “le certezze non esistono più nemmeno a pochi giorni dalla messa in onda, figuriamoci 5 mesi di distanza.” Chi potrebbe dunque sedersi al tavolo dei giudici? Giuseppe Cruciani.

E’ il suo il nome fatto da Davide Maggio. Ripetiamo che si tratta solo di un’indiscrezione, nessuna conferma.