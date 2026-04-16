Condanna per possesso illegale di arma durante un comizio politico e possibili conseguenze sul piano istituzionale e parlamentare. Un caso che ha acceso il dibattito sul leader in Sudafrica.

La vicenda giudiziaria che coinvolge il leader dell’opposizione in Sudafrica e figura centrale dell’Economic Freedom Fighters (EFF), ha riacceso il dibattito politico nel Paese. La sua condanna per un episodio legato all’uso di un’arma durante un comizio del 2018 solleva interrogativi non solo sul piano legale, ma anche sulle possibili conseguenze per la sua carriera parlamentare e sul ruolo del suo partito nello scenario politico sudafricano.

Il profilo politico di Julius Malema e il contesto dell’EFF

Julius Malema è considerato una delle figure più controverse e influenti della politica sudafricana contemporanea. Fondatore nel 2013 dell’Economic Freedom Fighters (EFF), ha costruito un movimento di orientamento filo-marxista e fortemente critico verso il sistema economico capitalistico e l’eredità delle disuguaglianze post-apartheid.

Il partito, che alle elezioni del 2024 ha raccolto meno del 10% dei voti, non partecipa alla coalizione di governo e si posiziona come forza di opposizione radicale.

La nascita dell’EFF è legata alla rottura tra Malema e l’African National Congress (ANC), storico partito al potere in Sudafrica dalla fine del regime segregazionista, lo stesso che ha espresso figure come Nelson Mandela e l’attuale presidente Cyril Ramaphosa.

Nel tempo, Malema ha assunto posizioni fortemente divisive, tra cui la richiesta di una redistribuzione delle terre possedute dalla minoranza bianca a favore della popolazione nera, tema centrale nel suo discorso politico.

Politica nella bufera: il leader dell’opposizione condannato al carcere per possesso illegale di armi

Il procedimento giudiziario che lo ha coinvolto ha acceso un dibattito pubblico, anche per via della sua rilevanza istituzionale e del peso politico del personaggio. Il caso, nato da un video circolato online e dall’iniziativa di AfriForum, ha contribuito ad alimentare ulteriormente le tensioni tra sostenitori e oppositori del leader, già da tempo figura polarizzante nel panorama politico sudafricano.

Stando alle indiscrezioni de Il Post, il leader dell’opposizione sudafricana Julius Malema sembrerebbe sia stato condannato a cinque anni di carcere per possesso illegale di arma da fuoco, in relazione a un episodio avvenuto nel 2018 durante un evento politico dell’Economic Freedom Fighters (EFF), quando sarebbe stato ripreso mentre esplodeva colpi in aria con un fucile semiautomatico. Il caso era già arrivato a una prima conclusione lo scorso ottobre, quando Malema era stato giudicato colpevole, ma la recente decisione ha definito la pena detentiva. Secondo quanto emerso, l’episodio sarebbe stato documentato da un video diffuso pubblicamente, elemento che ha avuto un ruolo centrale nell’avvio dell’indagine.

Nel corso del procedimento, la difesa ha sostenuto una versione diversa dei fatti, affermando che l’arma sarebbe stata un giocattolo e di averla comunque usata solo per entusiasmare le persone all’evento. Nonostante la condanna, l’esecuzione della pena non sarebbe immediata: il politico ha annunciato ricorso.

Resta inoltre aperto il nodo politico: la legislazione sudafricana prevede che una condanna superiore ai dodici mesi possa comportare l’esclusione dalle cariche parlamentari, rendendo incerta la sua permanenza nell’assemblea legislativa.