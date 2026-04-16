GF Vip 2026, è gelo tra Francesca Manzini e Antonella Elia: la decisione dra...

GF Vip 2026, è gelo tra Francesca Manzini e Antonella Elia: la decisione dra...

Sale la tensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2026. Antonella Elia e Francesca Manzini sembrano sempre di più ai ferri corti, tanto che l’imitatrice ha preso una drastica decisione.

Grande Fratello Vip 2026: è gelo tra Antonella Elia e Francesca Manzini

Non si può certo dire che questa sia un’edizione tranquilla del Grande Fratello Vip anzi, liti, discussioni e tensioni sono ormai al centro delle varie giornate.

Tra Francesca Manzini e Antonella Elia sembrava essere nata una vera amicizia, ora invece tra le due donne è calato il gelo. Il tutto è cominciato quando l’imitatrice ha deciso di salvare Marco Berry, scatenando la rabbia della conduttrice: “Francesca io ti cancello, sei una donna da due lire.” La Manzini ha subito replicato: “Io ho agito per la mia coerenza.

Ti ho lasciato fare il percorso. Adesso sei in nomination, non dipende da me.”

GF Vip 2026, è gelo tra Francesca Manzini e Antonella Elia: la decisione drastica dell’imitatrice

Dopo la discussione nata per il fatto che Francesca Manzini non ha salvato Antonella Elia dalla nomination, preferendo Marco Berry, tra le due donne è calato il gelo.

Secondo l’imitatrice la showgirl farebbe del bene solo per il proprio tornaconto, sarebbe quindi un’opportunista: “Ho sentito molto opportunismo, e questo nell’amicizia non lo voglio.” Come finirà tra le due?