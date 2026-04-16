Amici 25 quinta puntata: chi rischia l'eliminazione e i momenti salienti

La registrazione della quinta puntata del serale di Amici 25 è avvenuta il 16/04/2026 presso gli Studi Elios di Roma. L’episodio andrà in onda sabato 18 aprile e, rispetto alle settimane precedenti, prevede una sola eliminazione che verrà comunicata direttamente in casetta (area privata dove viene comunicata l’eliminazione), aumentando la suspense tra i concorrenti.

Nelle puntate precedenti erano già usciti Michele, Opi e Antonio nella prima diretta; Simone nella seconda; Valentina e Plasma nella terza; e Caterina nella quarta, mantenendo così un ritmo serrato di uscite.

Le squadre e i protagonisti in gara

Al momento della registrazione le compagini rimaste sono tre: la Squadra Zerbi–Celentano, la Squadra Emanuel Lo–Pettinelli e la Squadra Peparini–Cuccarini.

I nomi sul palco includono cantanti e ballerini che si alternano nelle sfide: nella prima squadra spiccano Elena e Riccardo tra i cantanti, insieme ai ballerini Emiliano e Nicola; la compagine Emanuel Lo–Pettinelli schiera Alessio, Gard e Kiara; la formazione Peparini–Cuccarini vede invece Alex, Angie e Lorenzo. Questa distribuzione ha orientato le scelte delle prove e i confronti diretti durante le tre manche.

Svolgimento della prima manche

Prove, dibattiti e il primo ballottaggio

La prima fase ha alternato prove di danza e esibizioni vocali con alcune contestazioni tra i coach. Il guanto tango ha messo uno contro l’altro Nicola e Alex, con la vittoria assegnata ad Alex, mentre il confronto tra Angie e Emiliano ha premiato quest’ultimo, che si è esibito su Anima fragile. Un altro passaggio ha visto Lorenzo proporre un brano vocale alternato a una prova di danza di Nicola, con annullamento di una performance strumentale. La manche si è chiusa con il ballottaggio tra Lorenzo e Alex, accompagnato dalle esibizioni di entrambi: la situazione ha portato Lorenzo a finire a rischio eliminazione.

Dettagli della seconda manche

Duelli vocali e passaggi coreografici decisivi

La seconda manche è stata aperta dal guanto cuore, dove Riccardo ha avuto la meglio su Gard, seguito da un momento corale con la canzone Quando finisce un amore. Poi Kiara e Riccardo si sono affrontati su un pezzo contemporaneo, con vittoria di Kiara, che ha alternato canto e danza sulle note di Love in the dark. Il giuria ha assegnato anche un guanto passo a due vinto da Nicola che ha danzato su Paname anonyme. La manche si è conclusa con il ballottaggio tra Alessio e Kiara, e a rischio è finita Kiara, pronta a difendersi nella fase successiva.

Terza manche e verdetti parziali

Confronti finali e ultimi rischi

L’ultimo round ha offerto una comparata tra Elena e Angie, conclusa a favore di Angie, e una prova coreografica in cui Emiliano ha danzato in coppia con Marisol su Rewrite the stars perdendo il confronto con Alex. Al termine delle sfide è stato aperto un nuovo ballottaggio che ha coinvolto Riccardo, Emiliano e Nicola: con le esibizioni di rito, a finire a rischio è stato Riccardo. Complessivamente, dunque, i nomi segnalati come possibili uscenti dalla puntata sono Lorenzo, Kiara e Riccardo, tra i quali verrà decretato l’unico eliminato comunicato in casetta.

Ospiti e momenti extra della registrazione

La registrazione ha previsto anche interventi al di fuori delle gare: il gioco Password è stato animato dagli ospiti Vanessa Incontrada e Luca Laurenti, offrendo un intermezzo di intrattenimento; l’elemento comico è stato affidato a Carlo Amleto, mentre la parte musicale ha visto salire sul palco Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci per esibizioni che hanno spezzato la tensione competitiva. Questi momenti hanno contribuito a dare ritmo alla puntata, alternando emozione delle sfide e leggerezza degli ospiti prima del verdetto finale.