Domani sera, sabato 19 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata del serale di Amici 24. Cosa accadrà? Ecco le anticipazioni.

Amici 24, le anticipazioni della quinta puntata del serale: gli ospiti

Domani sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quinta puntata del serale di Amici 24. La puntata è stata registrata ieri, giovedì 17 aprile. Secondo quanto si apprende da Amici News, gli ospiti della serata saranno la cantante Giordana Angi, vincitrice di Amici nel 2018, la quale è appena uscita con un nuovo singolo dal titolo “Piano Piano.” Non è invece previsto alcun ospite per la parte comica. Ma vediamo ora chi verrà eliminato nella quinta puntata.

Amici, le anticipazioni della quinta puntata: qualcosa sconvolge la gara

SuperGuidaTv ha riportato le anticipazioni dettagliate della quinta puntata del serale del talent show di Maria De Filippi. Durante la prima manche è sfida tra le squadre Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lettieri. A perdere sarà la squadra Petti-Letti, con Francesca al ballottaggio finale. Anche la seconda manche vede sfidarsi le medesime squadre, con sempre la squadra Zerbi-Celentano a vincere. Trigno va al ballottaggio finale e Francesca è la prima eliminata diretta, ma riceve comunque due proposte di lavoro. Nell’ultima manche si sfidano le squadre Zerbi-Cele e Cucca-Lo. Vince ancora il team Zerbi-Cele, con SenzaCri a rischio eliminazione. Il secondo eliminato sarà quindi uno tra Trigno e SenzaCri.