La regina di Mediaset Maria De Filippi ha scelto chi sarà la sua erede. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi, la regina di Mediaset

Il successo avuto a Mediaset da Maria De Filippi è sotto gli occhi di tutti, basta solo vedere quanti sono i suoi programmi che ancora, dopo anni e anni, vanno in onda e ottengono sempre elevati numeri di ascolti. Da “Uomini e Donne” a “C’è Posta Per Te“, passando per “Amici”. Non dimenticando ovviamente anche altri programmi da lei condotti come “Tu Si Que Vales”. Insomma, la De Filippi è senza dubbio la regina di Mediaset. Ma, chi potrà mai prendere il suo posto? A chi cederà il testimone Maria? Ecco l’annuncio.

Maria De Filippi ha scelto la sua erede: l’annuncio

Stando a quanto riportato dal Settimanale Mio l’erede di Maria De Filippi è lei, Silvia Toffanin. In effetti chi altro potrebbe essere? Oltre a “Verissimo“, che ormai Silvia conduce da tantissimi anni, recentemente la ricordiamo anche per aver condotto “This Is Me”, show con protagonisti proprio gli ex allievi della scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Anzi, pare che nella prossima stagione televisiva Mediaset ci sarà un altro programma che unirà “Verissimo” ad “Amici”.