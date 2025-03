C'è Posta per Te, Maria De Filippi non le manda a dire a Fabiola: le sue parole

Nella puntata di C’è Posta per Te del 15 marzo, Giovanni, un siciliano con due figli, Salvo e Fabiola, ha raccontato la sua storia. Fabiola da otto anni ha interrotto ogni contatto con lui, rifiutandosi di vederlo o parlargli. L’atmosfera in studio si è fatta tesa, e Maria De Filippi non ha esitato a rimproverare duramente la ragazza, mettendo in discussione il suo atteggiamento.

La storia di Giovanni e Fabiola a C’è Posta per Te

La quarta storia dell’ultima puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Giovanni, padre di Salvo e Fabiola. La ragazza, da otto anni, ha interrotto ogni contatto con lui da quando ha lasciato la casa familiare. Giovanni si è sposato giovane e ha avuto due figli, ma il matrimonio è andato in crisi.

Quando Giovanni rimase senza lavoro a Bagheria, Fabiola aveva sei mesi e lui cercò impiego altrove, trovandolo a Udine. Lì iniziò a lavorare e conobbe Luciana, più grande di 15 anni. Con Luciana, Giovanni scoprì cosa significasse sentirsi amato. Si mise con lei e rivelò tutta la verità alla sua ex moglie, che da quel momento gli impedì di vedere i figli. Alla fine, Giovanni decise di lasciare Luciana, poiché sentiva troppo la mancanza dei figli, e tornò a Bagheria dalla sua ex moglie.

Nel 2016, dopo aver perso il lavoro, il matrimonio entra in crisi. I figli sono ormai adulti e Giovanni decide di separarsi, trovando lavoro a Udine. Prima di partire, informa i figli ma non menziona Luciana. Dopo tre giorni, lascia 110.000 euro alla moglie e 400 euro al mese a Fabiola. Arrivato a Udine, scopre che Fabiola lo ha bloccato sui social e inizia a cercare Luciana, che non l’ha mai dimenticato. Si sposano, ma Giovanni non riesce a riallacciare i rapporti con la figlia. Quando partecipa al matrimonio di Salvo, spera di vedere Fabiola, ma lei esce dalla chiesa e sparisce.

“Ciao vita, sono qua per te, per chiederti perdono. Dopo 8 anni che non ci sentiamo e vediamo… so che hai sofferto, anche io ho sofferto. Ti voglio bene, sei la mia vita e farò di tutto affinché tu mi perdoni”, afferma il papà quando la vede.

La reazione di Fabiola a C’è Posta per Te

L’atteggiamento di Fabiola è subito distante e carico di risentimento. La ragazza non esita a criticare il padre, accusandolo di non aver fatto abbastanza per cercarla e riavvicinarsi a lei. Sostiene che, nonostante gli anni passati, Giovanni non abbia mostrato un vero impegno nel tentativo di ricostruire il loro rapporto, scatenando così una tensione palpabile in studio.

“Non viene a Bagheria per me, ci siamo incrociati in strada e hai fatto finta di non vedermi. Se lui torna da Udine non so per quale motivo e non mi interessa. Non credo stia per 13 anni al fianco di mia madre senza provare alcunché”.

Maria De Filippi cerca di farle comprendere che il padre, nonostante avesse trovato l’amore altrove, è tornato a casa e ha scelto di restare per crescere i figli. Tuttavia, Fabiola non sembra intenzionata a fare alcun passo verso il riavvicinamento, mantenendo la sua posizione ferma.

“Mi è stato vicino, mi ha cresciuta non solo economicamente, ma anche dal punto di vista affettivo. Ricordo che guardavamo C’è posta per te insieme. Al momento non penso di volergli bene, con mia madre non ne parlo, di lui non parliamo. Lui per me è cancellato, anche col mio fidanzato, lui conosce la situazione ma non se ne parla. Non ho più l’esigenza di sentirlo, non ho più il piacere e mia madre mi fa anche da padre”.

La conduttrice continua nel suo intento, chiedendole cosa farebbe se suo padre fosse in ospedale. Fabiola risponde, dicendo che non se ne fregherebbe di certo, perché un cuore ce l’ha. A questo punto, però, la conduttrice replica in modo critico:

“Vorrei sapere dove è andato a finire però, esiste il perdono”.

La conclusione è stata dolorosa: Fabiola ha scelto di chiudere la busta, rifiutando ogni tentativo di riavvicinamento. Giovanni, però, ha promesso di non arrendersi, lasciando una speranza per il futuro di questo rapporto segnato, ma non del tutto perduto.