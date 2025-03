Nel corso della puntata di ieri sera, 8 marzo 2025, di “C’è Posta per Te”, una mamma ha voluto fare una sorpresa a sua figlia. Questa è la storia di Monica e Pia.

C’è Posta per Te: Monica e la sorpresa alla figlia Pia

L’attore e cantante Michele Morrone è il regalo di mamma Monica a sua figlia Pia a “C’è Posta per Te“. Monica ha chiamato il programma di Maria De Filippi per chiedere scusa a sua figlia dopo la morte, per tumore, del padre. Per prima cosa perché lei e il padre inizialmente avevano deciso di non dirle nulla sulla malattia diagnosticata, poi perché, quando lo ha saputo, è stata molto più forte di lei, soprattutto dopo l’ultima tac in cui era stato comunicato che per il marito non c’era più nulla da fare. Pia, invece, ha girato l’Italia per parlare con tutti i medici possibile e trovare una speranza per suo padre. Ecco le parole di Monica alla figlia: “Sono orgogliosa della donna che stai diventando e so di averti delusa perché nel momento più brutto della tua vita non sono stata abbastanza forte e ti ho mostrato la mia fragilità. Non meritavi di conoscere un dolore tanto immenso così presto e ti ringrazio per come hai ribaltato il mondo per provare a tenerlo qui con noi.” Monica, nella lunga e commovente lettera, ha aggiunto che farà di tutto per ritrovare quel legame che le ha sempre unite. Poi ecco che in studio entra Michele Morrone.

Michele Morrone a Pia: “Io non sarei stato così forte”

Michele Morrone è la sorpresa di mamma Monica per la figlia Pia. L’attore, dopo aver donato alla ragazza un libro che lo ha ispirato nella sua carriera, le ha detto le seguenti parole: “sono felice di conoscerti, anche io ho perso il papà quando avevo 12 anni, ma sono certo che ne se avessi avuti 21, non sarei stato così forte come lo sei stata tu.” Morrone poi le propone un ballo al centro dello studio. Pia ovviamente apre la busta, con Monica che le promette di tornare a “vivere a colori“, proprio come diceva il marito.