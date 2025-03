Nel corso della puntata di ieri sera di “C’è Posta per Te”, abbiamo visto la storia di Umberto e Luisa. Lui, dopo aver annullato il matrimonio, si è pentito e ha provato a riconquistare l’ex fidanzata Luisa. Ce l’ha fatta?

C’è Posta per Te: Umberto, Luisa e il matrimonio saltato

Ieri sera, 8 marzo 2025, è andata in onda una nuova puntata del programma di Maria De Filippi “C’è Posta per Te”. Tra i protagonisti della puntata Umberto e Luisa. E’ lui ha chiamare il programma nel tentativo di riconquistare lei, dopo aver annullato il loro matrimonio. Umberto appare pentito di averlo fatto e ha cercato, con l’aiuto di Maria, di farsi perdonare da Luisa, la quale però non ha voluto sentire ragioni: “non mi ha abbandonato solo nei momenti difficili, ma anche in quelli belli.” Luisa ha raccontato tutto il dolore che ha provato dopo l’annullamento delle nozze, raccontando anche di aver già dato una seconda chance a Umberto quando era stata mollata una prima volta.

C’è Posta per Te: Luisa chiude la busta

Nonostante i tentativi di Maria De Filippi nel far riavvicinare Luisa a Umberto, la 34enne è rimasta ferma nella sua decisione di non voler dare un’altra possibilità all’ex, decidendo quindi di chiudere la busta. Luisa ha sottolineato come adesso si senta bene, circondata dall’amore dei suoi familiari e dei suoi amici e che ora vuole solamente pensare a se stessa e a stare bene. Parte del pubblico è stata d’accordo con la decisione della donna.