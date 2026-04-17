In Camerun, Papa Leone XIV denuncia l’escalation dei conflitti globali e invita i leader a impegnarsi per una pace fondata su dialogo e giustizia.

Il viaggio di Papa Leone XIV si inserisce in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni politiche, riportando al centro il tema della pace e del ruolo della leadership globale. Le sue parole, pronunciate in Camerun, si intrecciano con un acceso confronto con esponenti degli Stati Uniti, trasformando la visita pastorale in un momento di forte rilevanza diplomatica e morale.

Papa Leone XIV e lo scontro politico con gli Stati Uniti

Parallelamente alla missione pastorale, si intensifica il confronto a distanza con il presidente americano Donald Trump, che ha criticato apertamente il Pontefice, rivendicando il diritto di dissentire: “Ho il diritto di non essere d’accordo con il Papa“. Trump ha inoltre accusato Leone XIV di non considerare adeguatamente la durezza dello scenario internazionale, definito un “mondo crudele“.

Le sue dichiarazioni, pubblicate anche sui social, includono attacchi diretti e provocatori, alimentando ulteriormente la tensione. Alle critiche si è aggiunto il vicepresidente JD Vance, che ha invitato il Papa alla prudenza su questioni teologiche e politiche, richiamando “la tradizione millenaria della teoria della guerra giusta” per giustificare alcune scelte militari. In risposta alle polemiche, diversi vescovi statunitensi hanno precisato che una guerra può dirsi giusta solo se intesa come difesa contro un’aggressione in atto, ribadendo così una posizione più vicina alle parole del Pontefice.

Il confronto resta aperto, mentre il viaggio africano del Papa continua a intrecciarsi con un acceso dibattito globale su guerra, fede e responsabilità politica.

Il duro discorso di Papa Leone XIV in Camerun: “Il mondo è devastato da una manciata di tiranni”

Prosegue il viaggio africano di Papa Leone XIV, che nelle giornate di ieri e oggi ha fatto tappa in Camerun, prima a Yaoundé e poi a Bamenda, nel cuore della regione anglofona segnata da un conflitto che dura da anni. Durante gli incontri ufficiali e religiosi, il Pontefice ha ribadito con forza che la pace non nasce dalla coercizione, ma dal dialogo: non si costruisce con “le minacce“, bensì “costruendo ponti e favorendo il dialogo“. Nel suo intervento alle autorità ha invitato a “rifiutare la logica della violenza e della guerra, per abbracciare una pace fondata sull’amore e sulla giustizia“, chiarendo che una convivenza autentica richiede una guida responsabile, fatta di “mente lucida” e “coscienza integra“.

Nel discorso pronunciato nella cattedrale di Bamenda, il Papa ha denunciato con toni severi l’uso strumentale della religione nei conflitti: “Guai a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per i propri interessi militari, economici e politici“. Ha inoltre sottolineato come il pianeta sia “devastato da una manciata di tiranni“, ma allo stesso tempo sostenuto dalla solidarietà di molti. Durante il volo verso il Camerun, aveva già espresso fiducia nella possibilità di convivenza: “possiamo vivere insieme in pace“, ricordando che il mondo ha bisogno proprio di questa testimonianza concreta. Il viaggio proseguirà poi verso altri Paesi africani, tra cui Angola e Guinea Equatoriale.