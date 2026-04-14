Il duro attacco di Donald Trump contro Papa Leone XIV, interviene Giorgia Meloni: “Parole inaccettabili”

Il caso esplode dopo le parole di Trump contro Papa Leone XIV e scatena reazioni: Giorgia Meloni interviene e chiarisce la sua posizione.

Le tensioni tra politica internazionale e Santa Sede sono esplose dopo alcune dichiarazioni di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Le parole hanno provocato reazioni immediate in Italia e negli Stati Uniti, con un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aprendo un acceso dibattito diplomatico e politico che coinvolge governo, opposizioni e istituzioni.

Il duro attacco di Donald Trump contro Papa Leone XIV: opposizioni, accuse politiche e scontro mediatico

Le opposizioni italiane hanno duramente criticato la posizione della premier. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha parlato di “attacchi gravissimi, inaccettabili e senza precedenti nella storia”, esprimendo solidarietà al Pontefice e accusando la destra di non reagire con sufficiente fermezza.

Il deputato Pd Andrea Casu ha aggiunto in Aula un duro intervento, chiedendo una condanna netta e definendo necessario che il governo “non può continuare a fare finta che non sia successo”.

Critiche ancora più aspre sono arrivate dal Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che ha denunciato il silenzio della premier e difeso le parole del Papa sul conflitto e la pace, sottolineando la necessità di una posizione chiara del governo. Anche Matteo Renzi è intervenuto con toni duri, definendo l’atteggiamento di Trump “ridicolo” e criticando la mancanza di una presa di distanza da parte della presidente del Consiglio.

Sul fronte ambientalista, Angelo Bonelli ha accusato il governo di “tacere vergognosamente” e ha chiesto una reazione diplomatica più incisiva, arrivando a invocare la convocazione dell’ambasciatore statunitense. La polemica si è inserita in un clima politico già teso, alimentato dalle dichiarazioni di Trump che, riferendosi a Papa Leone XIV, lo ha definito “una persona molto liberale” e ha affermato di “non essere un grande fan di Papa Leone”.

Nel complesso, il caso ha aperto un confronto acceso tra istituzioni, opposizioni e scena internazionale, con una forte attenzione sul ruolo del Vaticano e sul significato politico delle parole pronunciate da tutte le parti coinvolte.

Il duro attacco di Donald Trump contro Papa Leone XIV, interviene Giorgia Meloni: “Parole inaccettabili”

La vicenda si è intensificata dopo le dichiarazioni attribuite a Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV, scatenando reazioni istituzionali anche in Italia. Nella serata di ieri, da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha chiarito la propria posizione: “Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre”. La premier ha ricordato di voler “ribadire con maggiore chiarezza” quanto già espresso in precedenza, sottolineando il ruolo del Pontefice: “Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra”.

Nel suo intervento ha anche richiamato il contesto del viaggio apostolico in Africa, rivolto ad Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, definendo la missione papale un’occasione di dialogo e pace. In parallelo, ha ribadito l’impegno italiano nella cooperazione internazionale: “L’Italia continuerà a fare la propria parte per favorire la costruzione di un nuovo modello di cooperazione con il Continente africano e per sostenere la pace, lo sviluppo e il benessere dei popoli”.

Sempre sul fronte internazionale, JD Vance ha commentato la disputa affermando che “in alcuni casi, sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni morali… e lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupi di dettare la politica pubblica americana”, intervenendo durante un programma su Fox News.

Dal canto suo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Pontefice evidenziando il valore del suo impegno: “Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati… contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell’indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire”.