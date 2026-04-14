Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV ha riportato al centro del dibattito internazionale il rapporto sempre più teso tra politica e autorità religiosa. Le dichiarazioni del presidente americano, unite al coinvolgimento mediatico del fratello del pontefice, Louis Martin Prevost, hanno trasformato una divergenza istituzionale in una vicenda dal forte impatto simbolico, in cui comunicazione, ideologia e identità familiare si intrecciano e alimentano la polemica pubblica.

Donald Trump, Papa Leone XIV e la nuova frattura politica: religione, comunicazione e scontro istituzionale

Il caso di Louis Prevost si inserisce in un quadro più ampio di tensione tra Donald Trump e Leone XIV, caratterizzato da un linguaggio sempre più diretto e da continui richiami incrociati tra politica e religione. L’attacco del presidente americano al pontefice è stato definito “senza precedenti”, con l’uso di termini come “debole” e con un’attenzione spostata anche sulla famiglia del Papa.

La frizione non nasce improvvisamente. Già il 12 maggio Trump aveva alimentato la polemica sostenendo su Truth di aver avuto un ruolo nell’elezione del Papa. Il 19 maggio, però, aveva invitato Leone XIV alla Casa Bianca tramite una lettera consegnata dal vicepresidente, segnando un’apparente distensione istituzionale. Nei mesi successivi, però, le divergenze si sono amplificate: il Papa ha criticato le politiche migratorie statunitensi, ha espresso posizioni critiche sull’accordo sull’Ucraina, e nel gennaio 2026 ha denunciato il ritorno di una “cultura della guerra”. Lo scontro si è poi allargato ad altri livelli: il 19 gennaio alcuni cardinali americani hanno definito le politiche di Trump “distruttive”, mentre a febbraio il Vaticano ha rifiutato la partecipazione al “Board of Peace” per Gaza, provocando la reazione negativa della Casa Bianca. A marzo Leone XIV ha persino richiamato direttamente Trump invitandolo al negoziato, fino ad arrivare a definire “inaccettabili” alcune sue dichiarazioni sull’Iran.

Donald Trump attacca Papa Leone XIV ed elogia il fratello: chi è Louis Martin Prevost

“Preferisco di gran lunga suo fratello Louis, perché è totalmente Maga”. Con questa frase Donald Trump ha riportato l’attenzione su Louis Martin Prevost, primogenito dei tre fratelli del pontefice Leone XIV e figura pubblicamente schierata su posizioni conservatrici. Nato nel 1951, Louis è cresciuto in una famiglia cattolica e ha studiato in un liceo agostiniano, il Mendel, diplomandosi nel 1969, prima di arruolarsi nella Marina degli Stati Uniti, dove ha prestato servizio ed è oggi un veterano in pensione.

La sua immagine pubblica è emersa con forza soprattutto dopo l’elezione del fratello al soglio pontificio. Il sito Daily Beast ha riportato diversi contenuti pubblicati o ricondivisi su Facebook, nei quali Louis si scagliava contro esponenti democratici. Tra questi, l’ex speaker Nancy Pelosi, oltre a post con contenuti no-vax, meme che paragonavano Joe Biden a Hitler e messaggi che mettevano in dubbio la regolarità delle elezioni del 2020. Il suo posizionamento politico è stato ulteriormente confermato il 21 maggio 2025, quando si è recato a Washington con la moglie Deborah per incontrare nello Studio Ovale Donald Trump e il vicepresidente J.D. Vance, ricevendo grande attenzione da parte del presidente, che aveva dichiarato di voler “stringergli la mano e dargli un grande abbraccio”.

Nel confronto mediatico successivo con il giornalista Piers Morgan, Louis ha rivendicato le proprie idee senza ambiguità: “Ho pubblicato quei post e non l’avrei fatto se non ci credessi”. Ha inoltre descritto il fratello come “molto più progressista di me”, negando che fosse “woke” e aggiungendo: “Il Papa è consapevole delle mie posizioni e sa che non cambierò, se non per moderare i toni”.

Dopo quella fase di esposizione, ha scelto il silenzio pubblico per evitare imbarazzi al Pontefice.