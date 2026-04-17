Segretario alla Difesa cita il monologo di Pulp Fiction spacciandolo per Ezechiele al Pentagono

Durante una funzione al Pentagono Pete Hegseth ha recitato una preghiera che riprende il monologo di Pulp Fiction, attribuendola a Ezechiele 25:17; la differenza tra il testo cinematografico e il versetto biblico ha sollevato polemiche

La recente funzione di preghiera al Pentagono ha acceso un acceso dibattito dopo che il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha pronunciato una formula che molti hanno riconosciuto come il celebre monologo del film Pulp Fiction. La lettura, presentata come un versetto legato a Ezechiele 25:17, includeva riferimenti a un aviatore abbattuto e al nominativo operativo Sandy 1, elementi non presenti nel testo dell’Antico Testamento.

La notizia, ripresa anche dalla stampa il 17 aprile 2026, ha rapidamente circolato sui social e sui media, scatenando reazioni contrastanti.

Cos’è stato detto durante la preghiera

Nel discorso Hegseth ha introdotto quella che ha definito una preghiera della squadra di ricerca e soccorso, chiamata CSAR 25:17, e ha invitato la platea a unirsi nella recitazione.

Il contenuto evocava immagini di vendetta e protezione fraterna, con frasi come l’evocazione di una «grande vendetta» e la proclamazione del nominativo Sandy 1 come segno distintivo. La modalità e il tono con cui sono state pronunciate le parole hanno rafforzato l’impressione di solennità, tanto che diversi partecipanti hanno reagito come se si trattasse di un passo sacro, mentre altri hanno riconosciuto subito l’origine cinematografica.

Il contesto militare e la sigla CSAR

La sigla CSAR si riferisce alle unità di combat search and rescue, ossia le squadre incaricate di recuperare personale isolato in territorio ostile. In questa cornice la “preghiera” era pensata come un richiamo alla solidarietà tra operatori e al rischio corso nel soccorso degli aviatori. Tuttavia, l’adozione di un monologo noto per la sua violenza narrativa ha reso la scelta discutibile per chi si aspettava riferimenti esclusivamente religiosi o istituzionali.

Origine reale del testo e differenze con la Bibbia

Chi conosce il cinema ha subito riconosciuto l’impronta del monologo recitato da Samuel L. Jackson nel ruolo di Jules in Pulp Fiction. Quella versione di Ezechiele 25:17 è in realtà una rielaborazione drammatica ideata per il film, con ampie aggiunte rispetto al brano biblico. Nella Bibbia il versetto è molto più sintetico e si riferisce a punizioni divine contro popoli antichi come i Cretei, senza le elaborate immagini di protezione fraterna e vendetta personale presenti nel copione hollywoodiano.

Il monologo cinematografico versus il versetto biblico

Nel film il passo viene usato come preambolo alla violenza eseguita dal personaggio, e proprio per questo è rimasto impresso nell’immaginario collettivo. Al contrario, l’originale biblico si limita a un annuncio di giustizia divina. La variante filmica è quindi una creazione artistica che riprende parole e registro religioso per fini narrativi, non un testo sacro autentico.

Reazioni, precisazioni e polemiche

La diffusione del video e del testo ha prodotto polemiche immediate: utenti e commentatori hanno criticato la confusione tra cultura pop e liturgia militare, mentre sostenitori di Hegseth hanno difeso la scelta come simbolica. Il portavoce del segretario ha respinto l’accusa di errore, sostenendo che chi parla di confusione diffonde notizie fuorvianti. Nonostante ciò, molti osservatori hanno sottolineato l’incongruenza tra il tono del brano e il contesto di una preghiera rivolta a persone coinvolte in operazioni rischiose.

Implicazioni culturali e istituzionali

L’episodio solleva interrogativi più ampi sull’uso di riferimenti religiosi in ambito pubblico e militare, e su come la cultura pop possa influenzare percezioni e linguaggi istituzionali. La mescolanza di sacro e spettacolo può generare equivoci, soprattutto quando il contenuto evoca violenza o vendetta. Per alcuni la scelta è apparsa come un tentativo di motivazione simbolica; per altri, come un lapsus di cattivo gusto che richiederebbe chiarimenti pubblici.

In sintesi, la vicenda mette in luce la facilità con cui una citazione cinematografica può essere fraintesa o ribattezzata come sacra, e come la riconoscibilità di un testo popolare possa provocare imbarazzo quando collocata in contesti ufficiali. Il caso resta oggetto di dibattito, fra chi chiede spiegazioni e chi evidenzia differenze nette tra testo biblico e creazione artistica.