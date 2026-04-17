Scattata la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, Donald Trump: “Sarà la decima guerra che risolverò”

Le recenti tensioni internazionali mettono in luce un equilibrio sempre più fragile tra diplomazia e confronto militare. Le mosse degli Stati Uniti guidati da Donald Trump, insieme agli sviluppi in Medio Oriente tra Israele, Libano e Iran, delineano uno scenario complesso in cui tregue temporanee e negoziati sul nucleare si intrecciano, lasciando aperti interrogativi sulla stabilità futura.

Tensioni diplomatiche e dichiarazioni di Trump sull’Italia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a far discutere con una presa di posizione molto netta nei confronti dell’Italia, scrivendo sul suo social Truth: “L’Italia non c’era per noi, noi non ci saremo per loro“. Il messaggio accompagna un articolo del The Guardian che riporta la decisione italiana di non concedere l’utilizzo di una base aerea in Sicilia per operazioni legate al conflitto con l’Iran.

Parallelamente, secondo il The Wall Street Journal, Trump ha dichiarato che Teheran sarebbe disposta a cedere il proprio uranio arricchito, definito anche come “polvere nucleare”, e a sospendere l’arricchimento senza limiti temporali. Il presidente si è detto fiducioso sulla possibilità di raggiungere un’intesa, affermando: “È molto probabile che raggiungeremo un accordo con l’Iran. Sarà un buon accordo“, e non ha escluso un viaggio a Islamabad per finalizzare i negoziati.

Le trattative tra Washington e Teheran proseguono con intensità, mentre sul campo si registra una pressione crescente, testimoniata anche dall’invio di ulteriori truppe statunitensi nell’area. L’Iran, dal canto suo, ha fatto sapere di non voler alimentare tensioni ma di non essere disposto a cedere sotto coercizione. In questo quadro complesso, si inseriscono anche le iniziative diplomatiche di altri attori internazionali, tra cui la Cina, che sostiene il dialogo pur negando qualsiasi supporto militare a Teheran. Restano centrali i nodi legati al programma nucleare iraniano e alla sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, mentre nuovi incontri tra le parti potrebbero svolgersi nei prossimi giorni.

Scattata la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, Donald Trump: “Sarà la decima guerra che risolverò”

Alle 23 (ora italiana) è entrata in vigore una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano, annunciata dallo stesso Trump come risultato di un’iniziativa diplomatica statunitense. Il presidente ha sottolineato l’importanza dell’evento dichiarando: “È stato un onore risolvere nove guerre nel mondo, questa sarà la decima“, evidenziando anche il ruolo del segretario di Stato Marco Rubio nei colloqui avvenuti a Washington, i primi tra i due Paesi dopo 34 anni. L’obiettivo del cessate il fuoco è favorire un clima più disteso e agevolare i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran.

Nonostante l’accordo, la situazione resta fragile: nelle ore immediatamente precedenti e successive all’entrata in vigore della tregua sarebbero stati segnalati bombardamenti nel sud del Libano, con accuse di violazioni rivolte a Israele. Secondo fonti locali e quanto riportato da Al Jazeera, non è ancora chiaro se questi episodi rientrino nei limiti tecnici dell’intesa, che consentirebbe comunque interventi contro Hezbollah. Il gruppo libanese ha riconosciuto l’accordo senza impegnarsi esplicitamente a rispettarlo, lasciando intendere che le sue mosse dipenderanno dall’evoluzione sul terreno. In questo contesto incerto, la tregua rappresenta un passaggio delicato, il cui esito potrebbe influenzare non solo la stabilità regionale ma anche l’andamento dei negoziati internazionali più ampi.