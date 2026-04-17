Corrado Cagli, i simboli e la pietra contemporanea di ABI

Milano, 17 apr. (askanews) – Brun Fine Art a Milano ospita la mostra “Cagli e il simbolo. Nella contemporaneità materica di ABI”, che propone un confronto tra l’opera dell’artista e una selezione di oggetti in pietra egiziana concepiti come sculture d’uso dal brand di design ABI.”Noi – ha spigato ad askanews Francesca Ghiringhelli, co-curatrice della mostra – abbiamo voluto cercare di raccontare sia Cagli sia ABI.

Sono due realtà diverse, ma insieme sono accomunate da una cosa: il simbolo. Per Cagli il simbolo è rappresentato più dallo spazio, l’affrontare lo spazio. Per quanto riguarda ABI invece è come tratta la materia, una pietra millenaria che ha di per sé un significato al suo interno, però con una traduzione con linee molto contemporanee”.

Il lavoro di Corrado Cagli si articola intorno alla forma dello spazio pittorico, ma anche in operazioni scultoree che vengono qui riproposte.”Vedremo una trasposizione della maschera di Capo Sioux del 1961 in tre tipi di graniti diversi, fatti da Marmonil con la rilevazione in 3D da parte dell’Istituto Centrale del Restauro”.Il punto della ricerca dell’artista nato ad Ancona nel 1910 e morto nel 1976 è stato quello di cercare di andare oltre il visibile attraverso la simbologia.”Il simbolo – ha concluso Francesca Ghiringhelli – è proprio l’argomento principale che viene trattato in mostra.

Da una parte il simbolo per Cagli è rappresentato dallo spazio, una ricerca dello spazio, la quarta dimensione, la geometria non euclidea, gli archetipi. Dall’altra parte troviamo una carta che è una tecnica particolare che ha studiato Corrado Cagli, quindi creava e accartocciava la carta e poi spruzzava i colori creando delle tridimensionalità”.La mostra alla galleria Brun è aperta fino al 15 maggio.