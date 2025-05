Mara Venier in ansia per il marito: come sta davvero oggi?

Mara Venier, ansia per le condizioni di salute del marito: come sta Nicola Ca...

La conduttrice televisiva aveva pubblicato una foto sui social, foto però poi rimossa: come sta davvero suo marito?

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Ma, coma sta? Le ultime sulle sue condizioni di salute.

Lo scorso mese di aprile avevamo visto Nicola Carraro, marito di Mara Venier, di nuovo camminare con le proprie gambe, dopo un periodo sulla sedia a rotelle.

Poco dopo però il produttore è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, dove è stato per tre settimane. A quanto pare però domani Carraro sarà dimesso dall’ospedale. Ad annunciarlo la stessa Mara Venier con un commento a un video dove il marito mostra il cagnolino che gli è stato regalato: “amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimana di ospedale”.

Mara Venier in ansia per il marito: “Forza amore mio”

Mara Venier però ha anche pubblicato su Instagram una foto dove si vedeva il marito, Nicola Carraro, seduto sulla sedia a rotelle circondato dagli infermieri e dalla stessa conduttrice tv. Come didascalia “Grazie di cuore”, per ringraziare il reparto e un “forza amore mio” per il marito. Il post però, inspiegabilmente, è stato cancellato.