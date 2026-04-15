Meloni e i sondaggi, la rivelazione dell’esperto: cosa succede dopo l’attacco a Trump

Effetti nei sondaggi dopo le critiche di Trump a Meloni: riflessi sul consenso e sui rapporti tra Stati Uniti, Unione Europea e opinione pubblica.

Le recenti tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni hanno aperto un dibattito politico e mediatico sugli effetti che tali dichiarazioni potrebbero avere sul consenso della presidente del Consiglio in Italia. Alcuni sondaggisti hanno analizzato la situazione, ipotizzando possibili ricadute sull’opinione pubblica e sulle dinamiche elettorali interne.

Rapporto teso tra Trump e Meloni: possibili effetti sul consenso e lettura dei sondaggisti

Secondo diversi sondaggisti, come riportato dall’Adnkronos, le recenti critiche di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni potrebbero avere un impatto positivo sulla popolarità della presidente del Consiglio. Il politologo e sondaggista Renato Mannheimer ritiene che al momento non ci siano dati definitivi, ma ipotizza un possibile incremento nei consensi per la premier, che potrebbe passare indicativamente dal 40% al 45%.

A suo giudizio, le dichiarazioni del tycoon avrebbero finito per rafforzarla, in controtendenza rispetto ai mesi precedenti, quando il legame con il presidente statunitense sarebbe stato percepito come penalizzante, anche in relazione all’esito del referendum sulla giustizia.

Mannheimer sottolinea inoltre che una parte dell’elettorato di destra avrebbe scelto di non sostenere il “sì” proprio a causa del disagio verso la posizione della premier nei confronti di Trump.

Ricorda anche un cambio di impostazione politica da parte di Meloni, a partire dalla linea di Sigonella, fino alla presa di distanza dalle affermazioni del tycoon sul Pontefice. In questa prospettiva, il distacco dagli Stati Uniti viene interpretato come un fattore favorevole alla sua immagine pubblica. Secondo il sondaggista, la strategia più efficace per la premier sarebbe mantenere prudenza: evitare lo scontro con Washington, alleato strategico, ma rafforzare al tempo stesso una dimensione più marcatamente europea. In quest’ottica, anche un eventuale ingresso nel Partito Popolare Europeo potrebbe contribuire a consolidarne il consenso.

Meloni e i sondaggi, la rivelazione dell’esperto: cosa succede dopo l’attacco a Trump

Un’altra analisi, sempre riportata dall’Adnkronos, arriva dal sondaggista Fabrizio Masia, secondo cui la risposta della premier alle dichiarazioni di Trump era sostanzialmente inevitabile. A suo avviso, la posizione assunta da Meloni è stata dettata anche dal contesto culturale e istituzionale italiano, caratterizzato da una forte tradizione cattolica e dalla presenza dello Stato del Vaticano sul territorio nazionale. Per Masia, dunque, una presa di posizione era attesa e coerente, tanto da aver ricevuto anche il consenso delle opposizioni, in un raro momento di convergenza istituzionale. Masia osserva inoltre che la fiducia degli italiani nei confronti di Trump sarebbe attualmente molto bassa, complice la situazione in Medio Oriente, le tensioni in Iran e il sostegno del presidente americano a Benjamin Netanyahu, elementi che verrebbero giudicati negativamente dalla maggioranza dell’opinione pubblica italiana, a prevalenza cattolica.

In questo scenario, prendere le distanze da Trump aiuterebbe la premier a non indebolirsi sul piano interno, perché le sue dichiarazioni risulterebbero coerenti con il sentimento diffuso tra gli elettori. Tuttavia, lo stesso sondaggista invita alla cautela sulle possibili ricadute nei sondaggi: eventuali variazioni, afferma, non sono ancora quantificabili e richiedono valutazioni di più lungo periodo.