Con la sua consueta sincerità, Mara Venier torna ad aprire il cuore in una nuova intervista a Vanity Fair. Tra riflessioni sulla sua carriera e momenti di vita privata, a colpire sono soprattutto le sue parole su Nicola Carraro, che lasciano trasparire una profonda preoccupazione.

Domenica In cambia volto, ma Mara Venier resta

Tra gli argomenti affrontati nell’intervista, non poteva mancare il lavoro. Mara Venier ha confermato che sarà nuovamente alla guida della prossima edizione di Domenica In, anche se con alcune novità rispetto al format consueto. Ha lasciato intendere che il programma assumerà una dimensione più corale, pur senza svelare dettagli sui possibili volti che l’accompagneranno, alimentando così un certo alone di mistero.

Tuttavia, dietro l’entusiasmo per i nuovi progetti si nasconde anche un’esigenza personale: la conduttrice ha spiegato che, in questo periodo della sua vita, il lavoro rappresenta un elemento fondamentale, capace di darle forza e stabilità emotiva.

“Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita. Mi serve, mi scuote”, ha confessato.

In pericolo di vita? La rivelazione di Mara Venier e il suo dramma familiare

A pesare maggiormente sul suo stato d’animo è la salute del marito, Nicola Carraro. L’ex produttore cinematografico ha attraversato un periodo estremamente delicato, durante il quale – ha spiegato Mara Venier – è stato in pericolo di vita per tre giorni, circa un mese e mezzo fa.

Sebbene le sue condizioni siano in miglioramento, la conduttrice ha ammesso che la preoccupazione è ancora presente e che non riesce a dirsi pienamente ottimista. In questo contesto di amore profondo e forte apprensione, Venier ha confessato di sentirsi profondamente triste, spiegando che il malessere della persona che più ama la colpisce nel profondo. Alla domanda su quale sia oggi la sua paura più grande, non ha avuto dubbi: perdere le persone care resta ciò che la spaventa di più; tutto il resto, ha lasciato intendere, passa in secondo piano.

“Ultimamente vedo pochissima gente, quasi non rispondo al telefono. Ci sono persone che credevo amiche e che non mi hanno chiamata nemmeno per un ‘come stai?’. Le ho eliminate dalla mia vita”.

In conclusione, Mara Venier ripercorre la sua storia sentimentale con lucidità e profondità. Ha ricordato il dolore per la perdita di un figlio con Renzo Arbore, un evento che ha segnato profondamente quella relazione mai sfociata in un matrimonio. Ha riconosciuto di aver spesso cercato stabilità da uomini che non erano pronti a offrirla, adattandosi a loro più di quanto avrebbe voluto. Oggi, però, quel progetto di vita condiviso ha preso forma accanto a Nicola Carraro, che definisce con affetto e gratitudine la vera fortuna della sua vita, l’unico capace di restituirle anche quella parte affettiva che per anni le era mancata.