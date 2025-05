Già da diverso tempo Mara Venier ha annunciato che è tempo di lasciare la conduzione di “Domenica In“. La prossima stagione, infatti, potrebbe essere l’ultima ma, chi potrebbe prendere il suo posto? Ecco che un noto conduttore si è fatto avanti.

Mara Venier, addio a Domenica In?

Sono già sedici le edizioni di “Domenica In” condotte da Mara Venier che però, negli ultimi tempi, ha annunciato diverse volte di voler lasciare.

La prossima stagione però ci sarà ancora lei, anche perché è l’edizione numero 50 del noto programma Rai. La stessa Venier ha detto al Corriere della Sera che appunto ci sarà ancora lei al timone del programma per l’edizione 2025/2026. E quella dopo? Molto probabilmente avremo qualcun altro a condurre il programma. Ecco che un famosissimo conduttore si è proposto. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Il futuro di Domenica In dopo Mara Venier: la proposta shock di un famosissimo conduttore

Dopo la prossima edizione, Mara Venier potrebbe lasciare “Domenica In”. Un famosissimo conduttore si è proposto per prendere il suo posto. Di chi stiamo parlando? Di Fiorello! Durante la sua classica live notturna, Fiore ha detto che gli piacerebbe molto condurre “Domenica In”, anche se in un modo diverso da quello della Venier. Ecco cosa si legge su Davide Maggio: “Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe. Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto.”