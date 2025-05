Mara Venier, decisione presa per il futuro di Domenica In

Mara Venier è finalmente uscita allo scoperto relativamente al futuro del proprio programma, fino a questo momento rimasto in bilico tra il terminare o continuare ancora per un brevissimo periodo. La conduttrice ha svelato i piani per il futuro ed ha parlato anche del proprio marito, ricoverato da diverso tempo in ospedale.

Mara Venier, le condizioni del marito Nicola

Mara Venier ha parlato a Domenica In delle condizioni di suo marito Nicola Carraro ricoverato all’ospedale per svariati problemi di salute anche gravi.

Come riporta DiLei.it la conduttrice ha spiegato ai telespettatori quanto ha vissuto nell’ultimo periodo – ““Un mese fa ha avuto anche una ulteriore complicazione e ora lo aspetta una lunga convalescenza e ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi.”

Infatti ha voluto chiudere la puntata di Domenica In del 18 maggio con una dedica al marito che riportiamo – “Nicola ti amo, sei la mia vita, ricominceremo e torneremo come prima”.

Il futuro di Domenica In

Oltre alle questioni legate alla vita privata, Zia Mara ha colto l’occasione per sciogliere i dubbi legati al proprio programma che compirà la prossima stagione 50 anni di programmazione.

Un traguardo così andava assolutamente festeggiato a dovere infatti è la stessa Venier a dichiararlo al Corriere della Sera – “Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, mi ha chiesto di rifarla anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma”.

L’ultima edizione in arrivo sarà diversa dalle precedenti, più focalizzata sul gruppo e non sulla sola figura della conduttrice. Cresce quindi l’interesse per scoprire quali sorprese riserverà lo storico programma del daytime domenicale di Rai 1.