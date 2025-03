Brutte notizie per Mara Venier: Domenica In chiude in anticipo. Spunta l’indiscrezione

Mara Venier, chiusura anticipata per "Domenica in"? L'indiscrezione

Brutte notizie in arrivo per Mara Venier, “Domenica In” potrebbe infatti concludersi prima del previsto. Ecco quello che sappiamo.

“Domenica In”, lo storico programma condotto da Mara Venier su Rai 1, potrebbe chiudere prima del previsto. Secondo infatti quando si legge su Blastingnews, la Rai avrebbe deciso per un cambio di programmazione a partire dal prossimo mese di maggio. Secondo l’indiscrezione, l‘ultima puntata di “Domenica In” andrà in onda l’11 maggio. Quindi, a differenza degli ultimi anni, non dovrebbe terminare a fine maggio o a inizio giugno.

Stop anche per il Paradiso delle Signore

Non solo “Domenica In“, ma anche l’amatissima soap opera “Il Paradiso delle Signore” sta per salutare il pubblico. L’ultima puntata della nona stagione con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina dovrebbe andare in onda il prossimo 2 maggio. Al suo posto dovrebbe esserci una nuova soap opera, che terrà compagnia ai telespettatori nel daytime ma, al momento, non si sa quale serie tv sia. Insomma, per maggio la Rai sta proprio pensando a un cambio di programmazione, aspettiamo l’ufficialità.