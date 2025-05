Fiorello indagato per diffamazione? La rivelazione inaspettata del conduttore

Fiorello si è trovato al centro di una vicenda giudiziaria che ha sorpreso molti, soprattutto i suoi fan. Indagato per un caso legato alla Regione Liguria, il noto conduttore ha scelto di rompere il silenzio con il suo consueto spirito ironico durante la trasmissione “Radio2 Radio Show – La Pennicanza” su Rai Radio2.

Fiorello con Francesca Fagnani: battute e risate oltre la vicenda giudiziaria

La puntata non si è limitata ad affrontare la vicenda legale. Rosario Fiorello ha coinvolto in diretta Francesca Fagnani, subito dopo la trasmissione di Belve. La conversazione telefonica con la giornalista è stata caratterizzata da battute divertenti: Fiorello le ha chiesto che tipo di “vecchia” si sentisse, ha parlato di notti insonni causate dal reflusso e ha ironizzato su episodi come la confusione tra il Telegatto del ’92 e una nuova serie televisiva.

Non sono mancati riferimenti scherzosi alle pubblicità delle poltrone con rialzo automatico e a Enrico Mentana, suo compagno, definito in modo scherzoso il “toy boy”.

Il noto showman e conduttore è oggetto di un’indagine per diffamazione avviata dalla Procura di Imperia, a seguito di una denuncia presentata dal vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana. La querela riguarda una puntata di “Viva Rai 2!” durante la quale sono stati fatti riferimenti a “festini con escort e cocaina”, eventi dai quali Piana è stato completamente scagionato.