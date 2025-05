Fiorello, un'analisi della carriera e della vita personale in occasione del suo 65esimo compleanno.

Fiorello compie 65 anni, il conduttore, cantante e showman palermitano ha avuto una carriera costellata di successi ma anche gravi situazioni nella propria vita privata. Analizziamo il suo percorso artistico e non che gli ha permesso di diventare un’icona della radio e della tv italiana.

Fiorello, come è iniziata la sua carriera

Fiorello dopo aver svolto i più disparati mestieri in gioventù ha iniziato come aiuto cuoco in un villaggio turistico Valtur ma immediatamente mostra le proprie doti da intrattenitore e nel 1978 diviene direttore artistico Valtur.

La sua carriera televisiva inizia con un flop, viene infatti scartato da Pippo Baudo al provino di “Fantastico” come riporta Leggo.it l’approdo in tv arriva con “Una rotonda sul mare” e “Sapore di mare” al fianco di Mara Venier.

Il successo giunge nel 1992 con il programma Karaoke e nel 1993 conduce il FestivalBar. Da lì grandi successi come ad esempio Stasera Pago io e viva Radio 2 senza dimenticare l’attuale Edicola Fiore.

I problemi con la droga e la risalita

A metà anni 90′ Fiorello si trovava nel pieno del successo con fidanzate importanti e successi televisivi continui, la fama lo fece cadere nella spirale della droga, da cui riuscì a riemergere grazie all’aiuto derivato dalla morte del padre, come confessò in un’intervista concessa a VanityFair nel 2004.

Personalmente ha avuto un grave problema di salute, due tumori derivati da melanomi che sono stati fortunatamente rimossi tramite operazioni chirurgiche nel 2015.