Fiorello si mostra in pubblico con un bendaggio su un braccio, ipotesi di operazione chirurgica per il conduttore siciliano.

Rosario Fiorello è tornato al centro del gossip nostrano per essere comparso in una foto social con una vistosa benda sul braccio. Subito si sono aperte le supposizioni su cosa sia capitato e per molti il sospetto era di un operazione ma il suo entourage ha tenuto a smentire categoricamente l’ipotesi. Ecco cosa è successo.

Rosario Fiorello e la foto con il braccio bendato

Rosario Fiorello ha scattato una foto in cui mostrava agli amici Ginevra Elkann ed il fidanzato Bernardo Siciliano il braccio bendato per la terapia ed immediatamente il settimanale Oggi ha ipotizzato fosse il risultato di un operazione chirurgica.

L’ufficio stampa del conduttore e disc jokey però ha subito messo a tacere questa ipotesi, non specificando però se abbia effettuato un’operazione, spiegando che si tratta di una terapia che egli sta svolgendo per risolvere i dolori all’arto che lo colpiscono da tempo.

Qual è il problema fisico del conduttore

Fiorello ha applicato i cerotti medicali per risolvere la fastidiosa epicondilite di cui soffre. Questa malattia è un’infiammazione dei tendini del braccio, in particolare presente nella zona del gomito.

Considerando la passione per il tennis che Fiorello non ha mai nascosto, è facile che questa sia il frutto delle partite che effettua per tenersi in forma. Non a caso uno dei suoi colpi preferiti è il rovescio, tecnica che implica la rotazione di tutto il braccio.

Ora si sta curando e la speranza dei fan è di poterlo rivedere presto in un programma tv oltre al consueto Viva Radio 2, diventato poi Viva Rai 2.