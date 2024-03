L’inchiesta sull’eredità della famiglia Agnelli si estende con l’iscrizione nel registro degli indagati di Lapo e Ginevra Agnelli, fratello e sorella di John Elkann.

Eredità Agnelli: nell’inchiesta indagato anche Lapo Elkann

La Procura di Torino li accusa di truffa di Stato per evasioni fiscali legate alle tasse di successione, in precedenza, erano stati indagati il commercialista della famiglia, Gianluca Ferrero, e il notaio svizzero Urs von Grunigen, esecutore testamentario di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, come riporta il sito tg24.sky.it, al momento appunto sarebbero questi gli indagati.

Non sono state effettuate perquisizioni, secondo le ultime informazioni disponibili. Il tribunale del riesame ha parzialmente accolto il ricorso degli avvocati di John Elkann e di Ferrero contro le perquisizioni ordinate dalla procura di Torino, annullando parte del decreto dei pm. Dispositivi e documenti precedentemente sequestrati sono stati restituiti.

Il tribunale ha ritenuto eccessiva la quantità di materiale sequestrato rispetto alle accuse di “dichiarazione infedele dei redditi” di Marella Caracciolo per gli anni 2018 e 2019. Restano sotto sequestro il testamento redatto nel 2011 dalla donna e le integrazioni del 2012 e 2014, insieme a documenti riguardanti la residenza fiscale in Svizzera, inclusi lo Chalet Icy, una villa a Torino, il castello a Villar Perosa e un immobile a Roma.

L’indagine continua a focalizzarsi sul presunto giallo riguardante il domicilio in Svizzera e sulle questioni fiscali legate all’eredità di Gianni Agnelli.