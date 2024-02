Eredità Agnelli: somma da capogiro scovata nei conti esteri

Si continua a indagare sul caso dell’eredità Agnelli e, proprio grazie alle recenti indagini su John Elkann, la Guardia di Finanza ha ritrovato circa un miliardo di euro in conti esteri che sarebbero riconducibili proprio a Gianni Agnelli come suggerito da Margherita Agnelli, madre di Elkann, tramite il suo esposto nei confronti dei figli.

Il risultato della caccia

La Guardia di Finanza era alla ricerca di questo tesoro nascosto già da tempo e sembra finalmente averlo trovato e la somma non è da poco, si parla di circa mezzo miliardo di euro che sono stati rinvenuti in conti esteri riconducibili a Gianni Agnelli. La cifra coincide con quella indicata da Margherita Agnelli nel suo esposto e che le sarebbe stato occultato tramite trasferimenti di varia natura.

A rivelare questo ritrovamento è stato Il Fatto Quotidiano che ha aggiunto come tutto sia stato possibile tramite la perquisizione effettuata in una villa sita in Corso Vittorio Emanuele II nel quartiere di Crocetta che ospita la sede italiana della banca privata svizzera con domicilio in Lussemburgo chiamata Pictet Cie Europe S.A.

La ricerca continua

Stando a quanto dichiarato dagli investigatori, ci sarebbero però ancora altri beni di varia natura riconducibili a Gianni Agnelli che sarebbero però detenuti da società terze in paradisi fiscali riconducibili a Marella Caracciolo.