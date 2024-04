Amadeus lascia la Rai: ecco in quale Rete lo vedremo

Secondo un’indiscrezione delle ultime ore, Amadeus ha deciso di lasciare la Rai per approdare in un’altra Rete. In quale canale lo vedremo all’opera? Nessuno se lo aspettava.

Sembra ormai certo: Amadeus lascia la Rai per un’altra Rete. Il contratto di Sebastiani con la televisione di Stato scade in estate e, a quanto pare, non verrà rinnovato per volere del conduttore. Stando a quanto sostiene un’indiscrezione dell’ultima ora, Ama ha accettato il corteggiamento di un altro editore. Di chi si tratta?

Amadeus segue le orme di Fabio Fazio

TvBlog ha annunciato che Amadeus lascia la Rai per approdare sul Nove. Sembra che Sebastiani abbia ricevuto un’offerta a cui è impossibile dire di no: l’intera offerta di intrattenimento del canale. Il conduttore, ancor prima della scadenza del contratto, avrebbe già comunicato la sua decisione ai vertici della tv di Stato. Se l’indiscrezione corrispondesse a verità, Amadeus seguirebbe le orme di Fabio Fazio e Maurizio Crozza, che hanno lasciato la Rai per il Nove.

Amadeus sul Nove: si occuperà dell’intrattenimento

Amadeus, stando ad alcune voci di corridoio, avrebbe accettato di lasciare la Rai per il Nove perché ha bisogno di cambiare aria. Dopo anni e anni di servizio alla tv pubblica, vuole uscire dalla comfort zone perché si sente in una specie di gabbia. E’ bene sottolineare che, al momento, Sebastiani non ha confermato o smentito la notizia.