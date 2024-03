Tiziano Ferro (44 anni) ha postato una foto assieme a Victor Allen e ai loro due figlioletti Margherita e Andres. Il cantante di Latina ha corredato l’immagine con le seguenti dichiarazioni: “È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa”.

Sopra il post, Tiziano ha aggiunto le date 25 giugno 2019, giorno delle nozze avvenute a Los Angeles, e 15 marzo 2024, quello del divorzio che era stato annunciato lo scorso settembre.

Tiziano Ferro: “Non è la fine del mondo”

Tiziano Ferro ha continuato: “Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza”.

I ringraziamenti del cantante di Latina

In seguito sono arrivati i ringraziamenti: “Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna, …grazie Vic. Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano”.