Tiziano Ferro ha avuto problemi di alcolismo: su Instagram, ha pubblicato un post per “festeggiare” sette anni di sobrietà con i suoi fan.

Tiziano Ferro, in passato, è inciampato nella piaga dell’alcolismo: il cantante, nel tentativo di esorcizzare il passato e inviare una sorta di monito a chi è impegnato nella sua stessa battaglia, ha scelto di condividere un post su Instagram per “celebrare” sette anni di sobrietà. “Sette anni dall’ultimo bicchiere e dal primo giorno con la serenità di accettare le cose che non posso cambiare”, ha scritto l’artista. “Semplicemente e onestamente, solo grato”, ha concluso.